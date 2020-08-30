Biran Damla Yılmaz'dan sevgilisi İlker Kaleli hakkında ilk sözler: Çok mutluyum...
İlker Kaleli ile aşk yaşayan Biran Damla Yılmaz önceki gün Ulus'ta özel bir hastaneden çıkarken görüntülendi. Hastane çıkışı görüntülenen oyuncu Biran Damla Yılmaz, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Keyifli halleri ile dikkat çeken 23 yaşındaki Biran Damla Yılmaz'ın, kendisi gibi oyuncu olan 36 yaşındaki sevgilisi İlker Kaleli hakkında ilk sözleri "Çok mutluyum" oldu.
Burçin Terzioğlu'yla ilişkisi 1.5 yıl önce sona eren İlker Kaleli, oyuncu Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşamaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Emirgan'daki evinden çıkarken görüntülenen Kaleli, ilişkisi hakkında, "Yaklaşık 1 aydır süren güzel bir arkadaşlığımız var." demişti. Ünlü oyuncunun ardından sevgilisi Yılmaz'dan da açıklama geldi.
Habertürk'ün haberine göre; hastane çıkışı görüntülenen oyuncu Biran Damla Yılmaz, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Küçük bir operasyon geçirdiğini söyleyen Yılmaz'ın keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı. Yılmaz, İlker Kaleli ile ilgili sorulara, "Arkadaşlar özel hayat konuşmuyorum ama çok mutluyum" cevabını verdi.