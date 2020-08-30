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Biran Damla Yılmaz'dan sevgilisi İlker Kaleli hakkında ilk sözler: Çok mutluyum...

İlker Kaleli ile aşk yaşayan Biran Damla Yılmaz önceki gün Ulus'ta özel bir hastaneden çıkarken görüntülendi. Hastane çıkışı görüntülenen oyuncu Biran Damla Yılmaz, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Keyifli halleri ile dikkat çeken 23 yaşındaki Biran Damla Yılmaz'ın, kendisi gibi oyuncu olan 36 yaşındaki sevgilisi İlker Kaleli hakkında ilk sözleri "Çok mutluyum" oldu.

30.08.2020 16:11 - Son Güncelleme: 30.08.2020 16:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





