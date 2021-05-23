Biran Damla Yılmaz bikinili pozlarıyla olay oldu! 'Çok mutluyum' dediği İlker Kaleli ile aşkı 2 ay sürmüştü...

Biran Damla Yılmaz bikinili pozlarıyla olay oldu! 'Çok mutluyum' dediği kendisinden 13 yaş büyük İlker Kaleli ile aşkı 2 ay süren Biran Damla Yılmaz, şu sıralar denizin ve güneşin tadını çıkartıyor. 23 yaşındaki Biran Damla Yılmaz Instargam'dan yayınladığı bikinili pozlarıyla kısa sürede sosyal medyanın çok konuşulanları arasına girdi. Genç oyuncuya yorum ve beğeni yağdı, bazı takipçilerinden ise 'Hayat sana güzel' yorumları geldi. İşte son olarak adı İlker Kaleli ile anılan Biran Damla Yılmaz'ın bikinili yaz tatili paylaşımları...

23.05.2021 16:52 - Son Güncelleme: 23.05.2021 17:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





