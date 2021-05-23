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Biran Damla Yılmaz bikinili pozlarıyla olay oldu! 'Çok mutluyum' dediği İlker Kaleli ile aşkı 2 ay sürmüştü...

Biran Damla Yılmaz bikinili pozlarıyla olay oldu! 'Çok mutluyum' dediği kendisinden 13 yaş büyük İlker Kaleli ile aşkı 2 ay süren Biran Damla Yılmaz, şu sıralar denizin ve güneşin tadını çıkartıyor. 23 yaşındaki Biran Damla Yılmaz Instargam'dan yayınladığı bikinili pozlarıyla kısa sürede sosyal medyanın çok konuşulanları arasına girdi. Genç oyuncuya yorum ve beğeni yağdı, bazı takipçilerinden ise 'Hayat sana güzel' yorumları geldi. İşte son olarak adı İlker Kaleli ile anılan Biran Damla Yılmaz'ın bikinili yaz tatili paylaşımları...

23.05.2021 16:52 - Son Güncelleme: 23.05.2021 17:00
Biran Damla Yılmaz bikinili pozlarıyla olay oldu! 'Çok mutluyum' dediği İlker Kaleli ile aşkı 2 ay sürmüştü...

Biran Damla Yılmaz bikinili pozlarıyla olay oldu! Son olarak 'Çok mutluyum' dediği kendisinden 13 yaş büyük oyuncu İlker Kaleli ile aşk yaşayan ancak 2 ay sonra ayrılık haberleriyle gündeme gelen Biran Damla o dönem, "Aynı yerden bakamadık olmadı" açıklamasında bulunmuştu.

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Biran Damla Yılmaz bikinili pozlarıyla olay oldu! 'Çok mutluyum' dediği İlker Kaleli ile aşkı 2 ay sürmüştü...

Aşk acısı geçen Biran Damla Yılmaz, soluğu tatilde aldı.

Biran Damla Yılmaz bikinili pozlarıyla olay oldu! 'Çok mutluyum' dediği İlker Kaleli ile aşkı 2 ay sürmüştü...

Güneşin ve denizin tadını çıkaran genç oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşımlarla adından söz ettirdi.

Biran Damla Yılmaz bikinili pozlarıyla olay oldu! 'Çok mutluyum' dediği İlker Kaleli ile aşkı 2 ay sürmüştü...

Kısa sürede bikinili pozlarıyla sosyal medya gündemine bomba gibi düşen Biran Damla Yılmaz'ın boyu merak konusu oldu.

Biran Damla Yılmaz bikinili pozlarıyla olay oldu! 'Çok mutluyum' dediği İlker Kaleli ile aşkı 2 ay sürmüştü...

İşte başta Biran Damla Yılmaz'ın boyu olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin boyları...