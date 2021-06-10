Bir Zamanlar Çukurova'ya acı bir şekilde veda edecek! Nazan Kesal'ın eşini görenler şaşıp kalıyor! O da çok ünlü bir isim...

Bir Zamanlar Çukurova'ya acı bir şekilde veda edeceği konuşulan usta oyuncu Nazan Kesal, sosyal medya gündeminde. Atv ekranlarında reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova 100. bölümü ile izleyiciye soluksuz anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Çukurova yeni bölümde Ümit tarafından vurularak ölmesi beklenen Sevda karakterinin diziye veda edip etmeyeceği 100. bölümde netlik kazanacak. Kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar listesine giren Nazan Kesal'ın eşini görenler şaşırıyor. Bakın Nazan Kesal'ın eşi kimmiş. İşte başta güzel oyuncu Nazal Kesal olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.