Vav TV İzle

Bir Zamanlar Çukurova'ya acı bir şekilde veda edecek! Nazan Kesal'ın eşini görenler şaşıp kalıyor! O da çok ünlü bir isim...

Bir Zamanlar Çukurova'ya acı bir şekilde veda edeceği konuşulan usta oyuncu Nazan Kesal, sosyal medya gündeminde. Atv ekranlarında reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova 100. bölümü ile izleyiciye soluksuz anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Çukurova yeni bölümde Ümit tarafından vurularak ölmesi beklenen Sevda karakterinin diziye veda edip etmeyeceği 100. bölümde netlik kazanacak. Kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar listesine giren Nazan Kesal'ın eşini görenler şaşırıyor. Bakın Nazan Kesal'ın eşi kimmiş. İşte başta güzel oyuncu Nazal Kesal olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

10.06.2021 15:18 - Son Güncelleme: 10.06.2021 15:25
Bir Zamanlar Çukurova'ya acı bir şekilde veda edecek! Nazan Kesal'ın eşini görenler şaşıp kalıyor! O da çok ünlü bir isim...

Bir Zamanlar Çukurova'ya acı bir şekilde veda edecek! Nazan Kesal'ın eşini görenler şaşıp kalıyor! O da çok ünlü bir isim...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir Zamanlar Çukurova'ya acı bir şekilde veda edecek! Nazan Kesal'ın eşini görenler şaşıp kalıyor! O da çok ünlü bir isim...

Atv'nin reyting rekrotmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Ümit karakteri tarafından vurularak diziye veda etmesi beklenen oyuncu Nazan Kesal sosyal medya gündeminde.

Bir Zamanlar Çukurova'ya acı bir şekilde veda edecek! Nazan Kesal'ın eşini görenler şaşıp kalıyor! O da çok ünlü bir isim...

Oynadığı her rolü başarıyla izleyici karşısına çıkaran 52 yaşındaki başarılı oyuncu Nazan Kesal 2005 yılında kendisi gibi oyuncu o isimle dünyaevine girdi.

Bir Zamanlar Çukurova'ya acı bir şekilde veda edecek! Nazan Kesal'ın eşini görenler şaşıp kalıyor! O da çok ünlü bir isim...

İşte Poyraz adında bir oğulları bulunan ünlü çift başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin evşleri ve sevgilileri...

Bir Zamanlar Çukurova'ya acı bir şekilde veda edecek! Nazan Kesal'ın eşini görenler şaşıp kalıyor! O da çok ünlü bir isim...

MERVE DİZDAR VE EŞİ GÜRHAN ALTUNDAŞAR