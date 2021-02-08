Bir Zamanlar Çukurova'ya acı bir şekilde veda edecek! Hastalığını açıklayan Esra Dermancıoğlu bacağının fotoğrafını paylaşarak uyardı

Ürtiker hastası olduğunu açıklayan ve Instagram sayfasında bacağındaki döküntülerin görüntüsünü paylaşan ünlü oyuncu şunları söyledi: "Bu çok önemli bir rahatsızlık. Uzun zamandır bunu yaşamıyordum. Bugün bir atak yaşadım. Böyle durumlarda lütfen doktorunuza danışın. Bu kaşıntı ile başlayan, bedeninizi kanatmaya kadar giden bir şey. Tekrar hatırlatmak istedim" sözleriyle takipçilerini uyardı.

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