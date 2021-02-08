Bir Zamanlar Çukurova'ya acı bir şekilde veda edecek! Hastalığını açıklayan Esra Dermancıoğlu bacağının fotoğrafını paylaşarak uyardı
Bir Zamanlar Çukurova'da Behice karakterine hayat veren ve diziye acı bir şekilde veda edeceği konuşulan Esra Dermancıoğlu, sosyal medya hesabından hastalığını açıkladı. Bacağının fotoğrafını paylaşan 52 yaşındaki Esra Dermancıoğlu, "Bu çok önemli bir rahatsızlık. Uzun zamandır bunu yaşamıyordum. Bugün bir atak yaşadım." dedi. Bir Zamanlar Çukurova 83. bölümde intihar sonucu öleceği ve diziden ayrılacağı iddia edilen başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun hastalığının ne olduğu merak konusu oldu.
Ürtiker hastası olduğunu açıklayan ve Instagram sayfasında bacağındaki döküntülerin görüntüsünü paylaşan ünlü oyuncu şunları söyledi: "Bu çok önemli bir rahatsızlık. Uzun zamandır bunu yaşamıyordum. Bugün bir atak yaşadım. Böyle durumlarda lütfen doktorunuza danışın. Bu kaşıntı ile başlayan, bedeninizi kanatmaya kadar giden bir şey. Tekrar hatırlatmak istedim" sözleriyle takipçilerini uyardı.
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