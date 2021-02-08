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Bir Zamanlar Çukurova'ya acı bir şekilde veda edecek! Hastalığını açıklayan Esra Dermancıoğlu bacağının fotoğrafını paylaşarak uyardı

Bir Zamanlar Çukurova'da Behice karakterine hayat veren ve diziye acı bir şekilde veda edeceği konuşulan Esra Dermancıoğlu, sosyal medya hesabından hastalığını açıkladı. Bacağının fotoğrafını paylaşan 52 yaşındaki Esra Dermancıoğlu, "Bu çok önemli bir rahatsızlık. Uzun zamandır bunu yaşamıyordum. Bugün bir atak yaşadım." dedi. Bir Zamanlar Çukurova 83. bölümde intihar sonucu öleceği ve diziden ayrılacağı iddia edilen başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun hastalığının ne olduğu merak konusu oldu.

08.02.2021 12:01 - Son Güncelleme: 08.02.2021 12:13
Bir Zamanlar Çukurova'ya acı bir şekilde veda edecek! Hastalığını açıklayan Esra Dermancıoğlu bacağının fotoğrafını paylaşarak uyardı

83. bölümde Bir Zamanlar Çukurova'ya intihar ederek veda edeceği öğrenilen başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu hastalığını açıkladı. Instagram paylaşımıyla sevenlerini korkutan Dermancıoğlu, hastalığı hakkında bilgiler verdi.

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Bir Zamanlar Çukurova'ya acı bir şekilde veda edecek! Hastalığını açıklayan Esra Dermancıoğlu bacağının fotoğrafını paylaşarak uyardı

Ürtiker hastası olduğunu açıklayan ve Instagram sayfasında bacağındaki döküntülerin görüntüsünü paylaşan ünlü oyuncu şunları söyledi: "Bu çok önemli bir rahatsızlık. Uzun zamandır bunu yaşamıyordum. Bugün bir atak yaşadım. Böyle durumlarda lütfen doktorunuza danışın. Bu kaşıntı ile başlayan, bedeninizi kanatmaya kadar giden bir şey. Tekrar hatırlatmak istedim" sözleriyle takipçilerini uyardı.

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Bir Zamanlar Çukurova'ya acı bir şekilde veda edecek! Hastalığını açıklayan Esra Dermancıoğlu bacağının fotoğrafını paylaşarak uyardı

ÜRTİKER NEDİR?

Ürtiker; histamin salınımıyla ortaya çıkan, deriden kabarık, kızarık ve kaşıntılı döküntüler ile karakterize bir cilt hastalığıdır. Ürtiker, Hipokrat zamanından beri bilinir. Bu terim, dokunulduğunda kızarıklık ve kaşıntıya neden olan, ısırgan otu "urtica ureus" kelimesinden gelir.

Bir Zamanlar Çukurova'ya acı bir şekilde veda edecek! Hastalığını açıklayan Esra Dermancıoğlu bacağının fotoğrafını paylaşarak uyardı

ÜNLÜLERİN BİLİNMEYEN HASTALIKLARI

ABD'li şarkıcı Lady Gaga, katıldığı bir radyo yayınında hastalıklarından bahsetti. Gaga, şizofreni ve bipolar hastalıklarında kullanılan bir ilacın faydalarını gördüğünü söyledi. Lady Gaga'nın akıl hastalığı ile mücadelesinin ergenlik çağında başladığı biliniyor. Geçen yıl bir röportajında Gaga, 19 yaşındayken defalarca tecavüze uğradığını açıklamıştı. Ünlü şarkıcı, bu durumun bilişsel bozuklukları ortaya çıkaran fibromiyalji hastalığına yol açtığını söylemişti.

Bir Zamanlar Çukurova'ya acı bir şekilde veda edecek! Hastalığını açıklayan Esra Dermancıoğlu bacağının fotoğrafını paylaşarak uyardı

Oscar ödülünün sahibi, hastalığıyla ilgili olarak, "Zihinsel sorunlarım olduğunu ve bunların beni bazen bir insan olarak işlevsiz hale getirebileceğini biliyorum." ifadesini kullandı.