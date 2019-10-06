Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'ten sosyal medyayı sallayan poz! Elbisesiyle çok konuşuldu...

Atv ekranlarının reytingleri altüst eden dizisi Bir Zamanlar Çukurova'daki Züleyha karakteri ile milyonları kendisine hayran bırakan Hilal Altınbilek, Instagram'da derin sırt dekolteli elbisesiyle verdiği pozla çok konuşuldu. İşte ekranlarda görmeye alışkın olduğunuz ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar...