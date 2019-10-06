Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'ten sosyal medyayı sallayan poz! Elbisesiyle çok konuşuldu...
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Züleyha karakteri ile kariyer basamaklarını hızla tırmanan Hilal Altınbilek, Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 28 yaşındaki Hilal Altınbilek, sosyal medya hesabından paylaştığı derin sırt dekolteli elbisesiyle magazin gündemine oturdu. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sına Instagram'dan kısa sürede binlerce yorum ve beğeni yağdı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek ve diğer ünlülerin çok konuşulan Instagram paylaşımları...
06.10.2019 11:51
- Son Güncelleme: 06.10.2019 12:13
Atv ekranlarının reytingleri altüst eden dizisi Bir Zamanlar Çukurova'daki Züleyha karakteri ile milyonları kendisine hayran bırakan Hilal Altınbilek, Instagram'da derin sırt dekolteli elbisesiyle verdiği pozla çok konuşuldu. İşte ekranlarda görmeye alışkın olduğunuz ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar...
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