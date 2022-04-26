Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek’ten şaşırtan hamle! Bir çırpıda sildi! Metin Hara bakın nasıl karşılık verdi
Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'ten şaşırtan hamle! ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha karakterini canlandıran ünlü oyuncu Hilal Altınbilek, geçen Temmuz ayında Metin Hara ile aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkilerinin gözlerden uzak yaşayan ünlü çiftin cephesinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Hilal Altınbilek'in Metin Hara hamlesi görenleri şaşkına çevirirken akıllara "Ayrıldılar mı?" sorusunu getirdi. İşte detaylar...
26.04.2022 18:19 - Son Güncelleme: 26.04.2022 18:19
Ünlü oyuncu Hilal Altınbilek, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde sergilediği başarılı performansla büyük beğeni topladı.
Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettiren Hilal Altınbilek, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.
Geçen Temmuz ayında Metin Hara ile aşk yaşamaya başlayan ünlü oyuncu, sosyal medyada şaşırtan bir hamle de bulundu.
Hilal Altınbilek, yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı Metin Hara'yı sosyal medya hesabında takip etmeyi bıraktı.
METİN HARA BIRAKMADI!
Hilal Altınbilek'in sosyal medya hamlesi akıllara "Ayrıldılar mı?" sorusunu getirirken Metin Hara'nın sevgilisini takip etmesi kafa karıştırdı.