Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'ın fotoğrafları olay yarattı

ATV'de reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova yine bomba gibi bir bölümle ekrana geliyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın güzelliği ile dikkat çeken ismi Hilal Altınbilek, önceki akşam sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla gündeme geldi. Çukur'un Celasun'u Kubilay Aka ile gizli bir şekilde aşk yaşadığı iddia edilen Hilal Altınbilek, Instagram'da paylaştığı pozlarla olay yaratmaya devam ediyor. Dizideki oyunculuğundan ziyade paylaştığı cesur pozları da beğeni toplayan Altınbilek, bu sefer paylaştığı pozuyla çok konuşuldu. ATV izleyicisinin dikkatini çeken Bir Zamanlar Çukurova Hilal Altınbilek, ortaya çıkan fotoğraflarıyla olay oldu. Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek sosyal medyayı salladı.

24.10.2019 16:57 - Son Güncelleme: 24.10.2019 17:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





