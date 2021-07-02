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Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek yatak pozu ile sosyal medyayı salladı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek yatak pozu ile sosyal medyayı salladı! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha karakterini canlandıran ünlü oyuncu Hilal Altınbilek, sosyal medya hesabında yaptığı yeni paylaşımla gündeme geldi. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren oyuncu, ayna karşısında verdiği yatak pozunu takipçileriyle paylaştı. Altınbilek'in paylaşımı, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu. İşte Hilal Altınbilek'in o paylaşımı…

02.07.2021 01:16 - Son Güncelleme: 02.07.2021 01:16
Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek yatak pozu ile sosyal medyayı salladı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Atv'nin reyting rekrotmeni dizisinde canlandırdığı Züleyha karakteri ile kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan oyuncu Hilal Altınbilek sosyal medya gündeminde.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek yatak pozu ile sosyal medyayı salladı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Tatil sezonunu bu yıl da Bodrum'da açan Hilal Altınbilek, geçtiğimiz ay Mandarin Otel'in plajında objektiflere yansımıştı.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek yatak pozu ile sosyal medyayı salladı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Güzel oyuncu, fiziğiyle gündeme bomba gibi düşmüştü. Ünlü oyuncunun plaj görüntüleri uzun süre gündem olmuştu.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek yatak pozu ile sosyal medyayı salladı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Düzgün fiziğiyle tüm dikkatleri üzerine toplayan Hilal Altınbilek, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek yatak pozu ile sosyal medyayı salladı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Miami'den paylaşım yapan ünlü oyuncu, ayna karşısında verdiği yatak pozunu Instagram'ın hikaye kısmında takipçileriyle paylaştı.