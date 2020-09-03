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Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek ve annesi... 'Abla-kardeş demek daha mı doğru olurdu?'

Geçtiğimiz iki sezon boyunca Atv'de izlenme rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova, 3. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. ATV'nin reyting rekortmeni dizilerinden Bir Zamanlar Çukurova, oyuncu kadrosu ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Vahide Perçin, Kerem Alışık gibi isimleri kadrosunda bulunduran Bir Zamanlar Çukurova'nın en çok dikkat çeken isimlerinden biri, dizinin güzeller güzeli Züleyha'sı Hilal Altınbilek. Hilal Altınbilek sosyal medyada da oldukça merak edilen isimlerden. Annesi ve babasıyla sık sık fotoğraf paylaşan 29 yaşındaki Hilal Altınbilek, annesiyle adeta abla-kardeş gibi. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'inannesi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin aileleri...

03.09.2020 18:06 - Son Güncelleme: 03.09.2020 18:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





