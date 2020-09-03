Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek ve annesi... 'Abla-kardeş demek daha mı doğru olurdu?'
Geçtiğimiz iki sezon boyunca Atv'de izlenme rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova, 3. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. ATV'nin reyting rekortmeni dizilerinden Bir Zamanlar Çukurova, oyuncu kadrosu ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Vahide Perçin, Kerem Alışık gibi isimleri kadrosunda bulunduran Bir Zamanlar Çukurova'nın en çok dikkat çeken isimlerinden biri, dizinin güzeller güzeli Züleyha'sı Hilal Altınbilek. Hilal Altınbilek sosyal medyada da oldukça merak edilen isimlerden. Annesi ve babasıyla sık sık fotoğraf paylaşan 29 yaşındaki Hilal Altınbilek, annesiyle adeta abla-kardeş gibi. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'inannesi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin aileleri...
Bir Zamanlar Çukurova 3. sezon yine iddialı geliyor! Atv'nin reyting rekortmeni dizisinde dengeler değişiyor. Tüm karizması ile meraklı bakışlar altında Adana'ya giriş yapan genç adam: FİKRET FEKELİ! Bir Zamanlar Çukurova'nın 3. Sezon sürprizlerinden biri olan Furkan Palalı, hikayeye Fikret Fekeli olarak dahil oluyor. Yani Ali Rahmet; Fekeli'nin hayatta olup olmadığını bile bilmediği yeğeni!
Yamanlar Konağı'nı haykırışlarıyla inleten gözü yaşlı oyuncunun gerçek hayattaki annesi merak konusu oldu. 21 Ocak 1991 tarihinde İzmir'de Kosova kökenli bir aileden dünyaya gelen Hilal Altınbilek son dönemin en çok takip edilen oyuncularının başında geliyor. Güzelliği ve oyunculuğuyla tüm dikkatleri üzerine toplayan Hilal Altınbilek'in annesini görenler ablası sandı.