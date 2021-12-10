Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek ile aşk yaşayan Metin Hara'dan kafa karıştıran sözler! Evleniyorlar mı?
Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek ile aşk yaşayan Metin Hara'dan kafa karıştıran sözler! Adriana Lima aşkıyla uzun süre gündemi meşgul eden Metin Hara geçen yaz Hilal Altınbilek ile yeni bir maceraya yelken açmıştı. Aşıklar önceki akşam ilk kez birlikte görüntülendi. Yılbaşı programları sorulunca verdiği yanıtla dikkat çeken Metin Hara'nın sözleri, "Hilal Altınbilek'e evlilik teklifi mi edecek?" sorusunu beraberinde getirdi.
10.12.2021 14:22
- Son Güncelleme: 10.12.2021 17:10
METİN VE HİLAL EVLENİYOR MU?
Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek ile aşk yaşayan Metin Hara'dan kafa karıştıran sözler!
Yaz aylarında aşk yaşamaya başlayan ve ondan sonra pek ortalarda görünmeyen oyuncu Hilal Altınbilek ile Metin Hara, İstanbul gecelerinde el ele görüntülendi.
Yılbaşında ne yapacakları sorulunca Metin Hara "Yeni yıl için bir planım var. Sürpriz bir şekilde girebiliriz" cevabını verdi. Bu sözler Hara'nın evlilik teklifi edebileceği şeklinde yorumlandı.
Hilal Altınbilek'in sevgilisi Metin Hara, bir dönem Adriana Lima ile aşk yaşamıştı. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin eşleri ve sevgilileri...