Vav TV İzle

Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek hayranıyla yüzdü kırmızı bikinisiyle yaktı geçti! Bodrum güzeli Hilal

Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle kariyerinin zirvesine çıkan ve oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Hilal Altınbilek şu sıralar sezonun yorgunluğunu Bodrum'da atıyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın sezın finalinin ardından tatile çıkan Hilal Altınbilek, geçtiğimiz günlerde kırmızı bikinisiyle verdiği ayna pozuyla olay yaratmıştı. Düzgün fiziğiyle dikkatleri çeken Hilal Altınbilek şimdi de Bodrum plajlarında görüntülendi. Hayranlarının hatıra fotoğrafı çektirmek için sıraya girdiği oyuncu, kimseyi geri çevirmedi. Minik hayranıyla oynayan Hilal Altınbilek, gönülleri fethetti.

12.07.2021 09:18 - Son Güncelleme: 12.07.2021 09:18
Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek hayranıyla yüzdü kırmızı bikinisiyle yaktı geçti! Bodrum güzeli Hilal

Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Züleyha karakteri ile gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Hilal Altınbilek, dizinin final yapmasının ardından soluğu tatilde aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek hayranıyla yüzdü kırmızı bikinisiyle yaktı geçti! Bodrum güzeli Hilal

İlk olarak Bodrum'a giden oyuncu, plajda siyah bikinisi ile objektiflere yansımış ve uzun süre gündem olmuştu.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek hayranıyla yüzdü kırmızı bikinisiyle yaktı geçti! Bodrum güzeli Hilal

Ünlü oyuncu şimdi ise kırmızı bikinisi ile ayna karşısında verdiği iddialı pozu Instagram hesabında yayınlayarak adından söz ettirmişti.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek hayranıyla yüzdü kırmızı bikinisiyle yaktı geçti! Bodrum güzeli Hilal

Altınbilek için "Mankenlere taş çıkartır", "Plajın en güzel kadını", "Yandı buralar" yorumları yapılmıştı.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek hayranıyla yüzdü kırmızı bikinisiyle yaktı geçti! Bodrum güzeli Hilal

BU KEZ PLAJI YAKTI GEÇTİ

Hilal Altınbilek önceki gün Bodrum-Bitez'deki bir plajdaydı.