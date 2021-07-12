Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek hayranıyla yüzdü kırmızı bikinisiyle yaktı geçti! Bodrum güzeli Hilal

Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle kariyerinin zirvesine çıkan ve oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Hilal Altınbilek şu sıralar sezonun yorgunluğunu Bodrum'da atıyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın sezın finalinin ardından tatile çıkan Hilal Altınbilek, geçtiğimiz günlerde kırmızı bikinisiyle verdiği ayna pozuyla olay yaratmıştı. Düzgün fiziğiyle dikkatleri çeken Hilal Altınbilek şimdi de Bodrum plajlarında görüntülendi. Hayranlarının hatıra fotoğrafı çektirmek için sıraya girdiği oyuncu, kimseyi geri çevirmedi. Minik hayranıyla oynayan Hilal Altınbilek, gönülleri fethetti.

12.07.2021 09:18 - Son Güncelleme: 12.07.2021 09:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





