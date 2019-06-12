Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek babasıyla fotoğraf paylaştı! İşte o kare
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Züleyha karakteri ile geride bıraktığımız sezonun adından en çok söz ettiren isimlerinden biri olan Hilal Altınbilek, ailesine olan sevgisini sosyal medyada göstermeyi ihmal etmiyor. Hilal Altınbilek geçtiğimiz günlerde babası ile birlikte fotoğraf paylaştı. Hilal Altınbilek'in bu fotoğrafı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İşte Hilal Altınbilek'in babası...
12.06.2019 17:09
- Son Güncelleme: 12.06.2019 17:24
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