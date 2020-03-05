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Bir Zamanlar Çukurova'nın yakışıklı oyuncusu Murat Ünalmış 'Şükürler olsun' dedi ve paylaştı!

ATV'de perşembe akşamları ekrana gelen ve milyonların severek izlediği Bir Zamanlar Çukurova, reytinglerde zirveyi kimseye bırakmıyor. Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Uğur Güneş, Vahide Perçin gibi isimlerin rol aldığı Bir Zamanlar Çukurova, İstanbul'da evlenmeye karar veren Yılmaz ile Züleyha'nın yolunun Adana'ya düşmesini ve sonrasında Yaman Ailesi ile tanışmasını işliyor. Dizinin en çok dikkat çeken karakterlerinin başında yakışıklı oyuncu Murat Ünalmış'ın hayat verdiği Demir karakteri geliyor. Bir zamanlar kendisi gibi oyuncu olan Birce Akalay ile evli olan Murat Ünalmış'ın özel yaşantısı dizi hayranları tarafından merak ediliyor. Ünalmış "hayatının en büyük aşkı"nı sık sık Instagram hesabından paylaşıyor. Bakın o isim kim...

05.03.2020 08:02 - Son Güncelleme: 05.03.2020 08:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





