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Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral'ın plaj keyfi kraliçelerde bile yok! Eşi elleriyle besledi kardeşi masaj yaptı

Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral'ın plaj keyfi kraliçelerde bile yok! Eşi elleriyle besledi kardeşi masaj yaptı... Son olarak Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Ümit karakteri ile sevenlerinin karşısına çıkan başarılı oyuncu Hande Soral, sezonun yorgunluğunu ailesi ile birlikte Bodrum'da atıyor. Eşi İsmail Demirci ve kardeşi Bedirhan Soral ile birlikte Bodrum tatilinde görüntülenen güzel oyuncu, plaj keyfiyle, 'kraliçelerde bile yok' dedirtti. İşte o anlar...

04.07.2021 09:11 - Son Güncelleme: 04.07.2021 09:20
Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral'ın plaj keyfi kraliçelerde bile yok! Eşi elleriyle besledi kardeşi masaj yaptı

KEYFİ KRALİÇELERDE YOK!

Başarılı oyuncu Hande Soral, Bodrum tatili görüntüleri ile gündeme bomba gibi düştü.

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral'ın plaj keyfi kraliçelerde bile yok! Eşi elleriyle besledi kardeşi masaj yaptı

BODRUM KEYFİ
Hande Soral, tatile kendisi gibi oyuncu olan eşi İsmail Demirci ve erkek kardeşi Bedirhan Soral'la çıktı. Ekip geçen cuma plajda görüntülendi. Günü şezlongunda geçiren Hande Soral'ın keyfine diyecek yoktu.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral'ın plaj keyfi kraliçelerde bile yok! Eşi elleriyle besledi kardeşi masaj yaptı

ELLERİYLE YEDİRDİ
Bikinisinin üstünü çıkararak güneşlenen Hande Soral'a eşi elleriyle hamburger yedirdi.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral'ın plaj keyfi kraliçelerde bile yok! Eşi elleriyle besledi kardeşi masaj yaptı

Kardeşi de ünlü oyuncuya masaj yaptı. Gün boyunca dinlenen Soral, akşam saatlerinde kendisini serin sulara bıraktı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral'ın plaj keyfi kraliçelerde bile yok! Eşi elleriyle besledi kardeşi masaj yaptı

İşte sezonun yorgunluğunu ailesi ile Bodrum'da atan Hande Soral başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin aileleri...