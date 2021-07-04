Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral'ın plaj keyfi kraliçelerde bile yok! Eşi elleriyle besledi kardeşi masaj yaptı

Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral'ın plaj keyfi kraliçelerde bile yok! Eşi elleriyle besledi kardeşi masaj yaptı... Son olarak Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Ümit karakteri ile sevenlerinin karşısına çıkan başarılı oyuncu Hande Soral, sezonun yorgunluğunu ailesi ile birlikte Bodrum'da atıyor. Eşi İsmail Demirci ve kardeşi Bedirhan Soral ile birlikte Bodrum tatilinde görüntülenen güzel oyuncu, plaj keyfiyle, 'kraliçelerde bile yok' dedirtti. İşte o anlar...

04.07.2021 09:11 - Son Güncelleme: 04.07.2021 09:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





