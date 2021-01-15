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Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'den kafa karıştıran paylaşım! Diziden ayrılıyor mu?

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'den kafa karıştıran paylaşım! Bir Zamanlar Çukurova ATV ekranlarında reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Kadrosunda yer alan oyuncular ise büyük beğeni topluyor. Perşembe akşamlarının en çok konuşulan isimlerinden olan Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye rolünü canlandıran Selin Yeninci, Instagram paylaşımıyla sevenlerini korkuttu. Nedeni ise yaptığı paylaşımın sosyal medyada Bir Zamanlar Çukurova'daki Saniye karakterine veda edeceği yönünde yorumlanması. Peki, Selin Yeninci Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılıyor mu?

15.01.2021 14:18 - Son Güncelleme: 15.01.2021 14:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





