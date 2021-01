Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'den kafa karıştıran paylaşım! Diziden ayrılıyor mu?

Dizide Adana şivesiyle beğeni toplayan Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci Adana'dan bir paylaşım yaparak "Seni her şekilde ve her şeyinle çok seviyorum Adana. Teşekkürler bana öğrettiğin her şey için" notunu düştü.