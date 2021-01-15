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Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'den kafa karıştıran paylaşım! Diziden ayrılıyor mu?

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'den kafa karıştıran paylaşım! Bir Zamanlar Çukurova ATV ekranlarında reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Kadrosunda yer alan oyuncular ise büyük beğeni topluyor. Perşembe akşamlarının en çok konuşulan isimlerinden olan Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye rolünü canlandıran Selin Yeninci, Instagram paylaşımıyla sevenlerini korkuttu. Nedeni ise yaptığı paylaşımın sosyal medyada Bir Zamanlar Çukurova'daki Saniye karakterine veda edeceği yönünde yorumlanması. Peki, Selin Yeninci Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılıyor mu?

15.01.2021 14:18 - Son Güncelleme: 15.01.2021 14:50
Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'den kafa karıştıran paylaşım! Diziden ayrılıyor mu?

SANİYE DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'den kafa karıştıran paylaşım! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'bnın Saniye'si diziye veda mı ediyor? Son dönemlerde veda sahnelriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen Atv'nin sevilen dizisi hakkında ortaya atılan bu iddianın nedeni Selin Yeninci'nin Instagram paylaşımı.

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'den kafa karıştıran paylaşım! Diziden ayrılıyor mu?

Dizide Adana şivesiyle beğeni toplayan Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci Adana'dan bir paylaşım yaparak "Seni her şekilde ve her şeyinle çok seviyorum Adana. Teşekkürler bana öğrettiğin her şey için" notunu düştü.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'den kafa karıştıran paylaşım! Diziden ayrılıyor mu?

Selin Yeninci'nin içinden gelerek yaptığı Adana paylaşımına yorum ve beğeni yağarken bazı takipçiler ise bu paylaşımı ayrılık mesajı olarak düşündü. Konuyla ilgili oyuncudan herhangi bir açıklama gelmezken güzel oyuncu setten kareler paylaşmaya devam etti.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'den kafa karıştıran paylaşım! Diziden ayrılıyor mu?

Bir Zamanlar Çukurova dizisi Perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Saniye rolüyle dikkatleri üzerine çeken Selin Yeninci, Bir Zamanlar Çukurova izleyicisi tarafından mercek altına alındı.

Sevenleri tarafından özel hayat incelenen Selin Yeninci'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar gündem oldu.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'den kafa karıştıran paylaşım! Diziden ayrılıyor mu?

ATV ekranlarının rekortmen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da hizmetçi rolündeki Saniye karakterini canlandıran Selin Yeninci dikkat çekti. Selin Yeninci'nin Saniye rolündekinden farklı tarzı görenleri şaşkına çevirdi.

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