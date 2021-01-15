Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'den kafa karıştıran paylaşım! Diziden ayrılıyor mu?
Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'den kafa karıştıran paylaşım! Bir Zamanlar Çukurova ATV ekranlarında reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Kadrosunda yer alan oyuncular ise büyük beğeni topluyor. Perşembe akşamlarının en çok konuşulan isimlerinden olan Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye rolünü canlandıran Selin Yeninci, Instagram paylaşımıyla sevenlerini korkuttu. Nedeni ise yaptığı paylaşımın sosyal medyada Bir Zamanlar Çukurova'daki Saniye karakterine veda edeceği yönünde yorumlanması. Peki, Selin Yeninci Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılıyor mu?
SANİYE DİZİDEN AYRILIYOR MU?
Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'den kafa karıştıran paylaşım! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'bnın Saniye'si diziye veda mı ediyor? Son dönemlerde veda sahnelriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen Atv'nin sevilen dizisi hakkında ortaya atılan bu iddianın nedeni Selin Yeninci'nin Instagram paylaşımı.
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Saniye rolüyle dikkatleri üzerine çeken Selin Yeninci, Bir Zamanlar Çukurova izleyicisi tarafından mercek altına alındı.
Sevenleri tarafından özel hayat incelenen Selin Yeninci'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar gündem oldu.