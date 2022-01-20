Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si Selin Yeninci yakıp yıkıyor! İbrahim Tatlıses’in bile hayran kaldığı diziden ayrılan Yeninci...

Burun estetiği geçiren Selin Yeninci güzelliğine güzellik kattı. Ancak aradaki farkı kimse göremedi bile. Selin Yeninci'nin estetiksiz hali sizi çok şaşırtacak. İşte başta Selin Yeninci olmak üzere ünlülerin estetikle gelen değişimleri.