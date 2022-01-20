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Haberler Magazin Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci yakıp yıkıyor! İbrahim Tatlıses'in bile hayran kaldığı diziden ayrılan Yeninci...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci yakıp yıkıyor! İbrahim Tatlıses'in bile hayran kaldığı diziden ayrılan Yeninci...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Saniye karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Selin Yeninci, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarına hız veren ve iddialı pozlarıyla çok konuşulan ve Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılacağı iddia edilen Selin Yeninci'nin olay yaratan New York pozlarına her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor.

20.01.2022 14:39 - Son Güncelleme: 20.01.2022 14:39
Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si Selin Yeninci yakıp yıkıyor! İbrahim Tatlıses’in bile hayran kaldığı diziden ayrılan Yeninci...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci başrollerden bile daha çok dikkat çekti desek yanlış olmaz. 34 yaşında güzel oyuncu son dönemde estetik haberleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor sık sık.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si Selin Yeninci yakıp yıkıyor! İbrahim Tatlıses’in bile hayran kaldığı diziden ayrılan Yeninci...

Yetenekli oyuncu İbrahim Tatlıses'in bile dikkatini çekmişti. İbrahim Tatlıses onu öven bir dizi paylaşım yapmıştı.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si Selin Yeninci yakıp yıkıyor! İbrahim Tatlıses’in bile hayran kaldığı diziden ayrılan Yeninci...

16 Ocak 1988 doğumlu Selin Yeninci önceki gün yeni yaşını kutladı. Doğum günü teşekkürlerini olay yaratan New York pozlarıyla kutladı. Yeninci o paylaşıma şu notu düştü:

Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si Selin Yeninci yakıp yıkıyor! İbrahim Tatlıses’in bile hayran kaldığı diziden ayrılan Yeninci...

İŞTE O PAYLAŞIM

"Harika doğum günü dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Tüm güzellikler hep birlikte doya doya güle oynaya olsun ."

Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si Selin Yeninci yakıp yıkıyor! İbrahim Tatlıses’in bile hayran kaldığı diziden ayrılan Yeninci...

Burun estetiği geçiren Selin Yeninci güzelliğine güzellik kattı. Ancak aradaki farkı kimse göremedi bile. Selin Yeninci'nin estetiksiz hali sizi çok şaşırtacak. İşte başta Selin Yeninci olmak üzere ünlülerin estetikle gelen değişimleri.

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