Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci yakıp yıkıyor! İbrahim Tatlıses'in bile hayran kaldığı diziden ayrılan Yeninci...
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Saniye karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Selin Yeninci, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarına hız veren ve iddialı pozlarıyla çok konuşulan ve Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılacağı iddia edilen Selin Yeninci'nin olay yaratan New York pozlarına her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor.
20.01.2022 14:39
- Son Güncelleme: 20.01.2022 14:39
Yetenekli oyuncu İbrahim Tatlıses'in bile dikkatini çekmişti. İbrahim Tatlıses onu öven bir dizi paylaşım yapmıştı.
16 Ocak 1988 doğumlu Selin Yeninci önceki gün yeni yaşını kutladı. Doğum günü teşekkürlerini olay yaratan New York pozlarıyla kutladı. Yeninci o paylaşıma şu notu düştü: