Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci sıfır makyaj pozuyla herkesi mest etti! Estetik operasyondan sonra Selin...
Kadrosunda Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Bülent Polat, Hülya Darcan, Furkan Palalı, gibi isimleri barındıran Bir Zamanlar Çukurova'nın en çok dikkat çeken ismi hiç kuşkusuz Selin Yeninci. 32 yaşındaki güzeller güzeli oyuncu dizide çektiği dikkatten daha fazlasını sosyal medyada çekiyor. Yamanlar konağının eli maşalı kahrası Selin Yeninci sosyal medyada, dizidekinden başka bir profili çiziyor haliyle. Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan Selin Yeninci bu kez sıfır makyaj fotoğraflarıyla mest etti.
18.11.2021 09:09
- Son Güncelleme: 18.11.2021 09:09
İŞTE O KARE
Burun estetiği geçiren Selin Yeninci güzelliğine güzellik kattı. Ancak aradaki farkı kimse göremedi bile. Selin Yeninci'nin estetiksiz hali sizi çok şaşırtacak. İşte başta Selin Yeninci olmak üzere ünlülerin estetikle gelen değişimleri.