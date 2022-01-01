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Haberler Magazin Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si Selin Yeninci küvet pozlarıyla ortalığı yaktı geçti! Göreni dönüp bir daha baktırdı ortalık yıkıldı

Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si Selin Yeninci küvet pozlarıyla ortalığı yaktı geçti! Göreni dönüp bir daha baktırdı ortalık yıkıldı

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Saniye karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Selin Yeninci, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarına hız veren ve iddialı pozlarıyla çok konuşulan Yeninci, bu kez küvette verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Fit hali ile dikkat çeken güzel oyuncunun paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni aldı. İşte Selin Yeninci'nin o pozları...

01.01.2022 22:20 - Son Güncelleme: 01.01.2022 22:21
Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si Selin Yeninci küvet pozlarıyla ortalığı yaktı geçti! Göreni dönüp bir daha baktırdı ortalık yıkıldı

Son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarına hız veren Selin Yeninci, Instagram hesabında yayınladığı iddialı pozlarla sık sık adından söz ettirmişti.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si Selin Yeninci küvet pozlarıyla ortalığı yaktı geçti! Göreni dönüp bir daha baktırdı ortalık yıkıldı

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de beğeni toplayan Selin Yenici, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si Selin Yeninci küvet pozlarıyla ortalığı yaktı geçti! Göreni dönüp bir daha baktırdı ortalık yıkıldı

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, küvette verdiği pozları peş peşe Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si Selin Yeninci küvet pozlarıyla ortalığı yaktı geçti! Göreni dönüp bir daha baktırdı ortalık yıkıldı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si Selin Yeninci küvet pozlarıyla ortalığı yaktı geçti! Göreni dönüp bir daha baktırdı ortalık yıkıldı

Takipçilerinin iltifat yağmuruna tuttuğu oyuncu için "Çok güzelsin", "Hem yetenekli hem güzel", "Bayıldım" gibi yorumlar yapıldı.

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