Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si Selin Yeninci küvet pozlarıyla ortalığı yaktı geçti! Göreni dönüp bir daha baktırdı ortalık yıkıldı
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Saniye karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Selin Yeninci, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarına hız veren ve iddialı pozlarıyla çok konuşulan Yeninci, bu kez küvette verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Fit hali ile dikkat çeken güzel oyuncunun paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni aldı. İşte Selin Yeninci'nin o pozları...
01.01.2022 22:20
- Son Güncelleme: 01.01.2022 22:21
Son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarına hız veren Selin Yeninci, Instagram hesabında yayınladığı iddialı pozlarla sık sık adından söz ettirmişti.