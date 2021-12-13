Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si saten elbisesiyle New York’u salladı! Selin Yeninci'nin pozlarına ilk beğeni Hilal Altınbilek’ten!
Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si saten elbisesiyle New York'u salladı! Atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye karakterini canlandıran Selin Yeninci, New York Türk Film Festivali'nde boy gösterdi. Etkinlik için göğüs dekolteli ve yırtmaçlı saten bir elbise tercih eden oyuncu, güzelliğiyle adeta kendine hayran bıraktı. Festivalde verdiği pozları Instagram hesabında yayınlamayı da ihmal etmeyen Yeninci'ye ilk beğeni rol arkadaşı Hilal Altınbilek'ten geldi. İşte Selin Yeninci'nin sosyal medyayı sallayan o pozları...
13.12.2021 18:34
- Son Güncelleme: 13.12.2021 18:34
Ünlü oyuncu Selin Yeninci, perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Saniye karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.
Festivalde verdiği pozları Instagram hesabında yayınlamayı da ihmal etmeyen Yeninci'ye ilk beğeni rol arkadaşı Hilal Altınbilek'ten geldi.