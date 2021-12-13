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Haberler Magazin Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si saten elbisesiyle New York’u salladı! Selin Yeninci'nin pozlarına ilk beğeni Hilal Altınbilek’ten!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si saten elbisesiyle New York’u salladı! Selin Yeninci'nin pozlarına ilk beğeni Hilal Altınbilek’ten!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si saten elbisesiyle New York'u salladı! Atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye karakterini canlandıran Selin Yeninci, New York Türk Film Festivali'nde boy gösterdi. Etkinlik için göğüs dekolteli ve yırtmaçlı saten bir elbise tercih eden oyuncu, güzelliğiyle adeta kendine hayran bıraktı. Festivalde verdiği pozları Instagram hesabında yayınlamayı da ihmal etmeyen Yeninci'ye ilk beğeni rol arkadaşı Hilal Altınbilek'ten geldi. İşte Selin Yeninci'nin sosyal medyayı sallayan o pozları...

13.12.2021 18:34 - Son Güncelleme: 13.12.2021 18:34
Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si saten elbisesiyle New York’u salladı! Selin Yeninci’nin pozlarına ilk beğeni Hilal Altınbilek’ten!

Ünlü oyuncu Selin Yeninci, perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Saniye karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si saten elbisesiyle New York’u salladı! Selin Yeninci’nin pozlarına ilk beğeni Hilal Altınbilek’ten!

Oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Yeninci, son olarak New York Türk Film Festivali'nde tercih ettiği elbise ile gündeme geldi.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si saten elbisesiyle New York’u salladı! Selin Yeninci’nin pozlarına ilk beğeni Hilal Altınbilek’ten!

Etkinlik için göğüs dekolteli ve yırtmaçlı saten bir elbise tercih eden oyuncu, güzelliğiyle adeta kendine hayran bıraktı.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si saten elbisesiyle New York’u salladı! Selin Yeninci’nin pozlarına ilk beğeni Hilal Altınbilek’ten!

Festivalde verdiği pozları Instagram hesabında yayınlamayı da ihmal etmeyen Yeninci'ye ilk beğeni rol arkadaşı Hilal Altınbilek'ten geldi.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si saten elbisesiyle New York’u salladı! Selin Yeninci’nin pozlarına ilk beğeni Hilal Altınbilek’ten!

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

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