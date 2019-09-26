Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova'yla ilgili şaşırtan gerçek! Meğer Melike İpek Yalova...

Atv'nin reytingl rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Doktor Müjgan karakterine hayat veren Melike İpek Yalova geçtiğimiz günlerde yapımcı Altuğ Gültan ile İzmir'de nikah masasına oturdu. ATV'nin rekortmen dizisi Bir Zamanlar Çukurova Müjgan karakterine hayat veren Melike İpek Yalova'nın özel hayatını mercek altına almasıyla memleketi sorgulandı. Peki Melike İpek Yalova aslen nereli? İşte başta Melike İpek Yalova olmak üzere ünlülerin memleketleri...

26.09.2019 22:49 - Son Güncelleme: 26.09.2019 22:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





