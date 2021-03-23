Bir Zamanlar Çukurova’nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova ile Altuğ Gültan boşandı! İki yıllık evlilik beş dakikada bitti
Yeşilçam'ın usta ismi Türkan Şoray'a olan benzerliği ile dikkat çeken başarılı oyuncu Melike İpek Yalova'nın, 7 yıl aşk yaşadığı ve 2 yıl önce İzmir'de dünyaevine girdiği yapımcı Altuğ Gültan ile yollarını ayırdı. Bir süredir ayrılık iddiasıyla gündeme gelen ikili boşandı. Nikah töreni fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılmasının ardından 'hamile' olduğu iddia edilen ve iddiaları yalanlayan güzel oyuncunun aldığı karar magazin gündeminde şok etkisi yaratmış, ardından oyuncu Melike Instagram hesabından boşanacakları yönünde çıkan haberleri doğrulamıştı.
SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU
Birkaç hafta önce boşanacakları iddia edilen çiftten Yalova, ayrılığı doğrulamış ve yaptığı açıklamada, "Yollarımızı ayırıyor olduğumuz doğru fakat yanlış anlaşılan bir duruma açıklık getirmek isterim. Biz birlikteliğimiz boyunca birbirimize en başta hep dost ve yol arkadaşı olduk. Evliliği sonlandırma kararımız da uzun bir süre önce, bizim için en doğrusunun bu olduğuna inanarak ve defalarca üzerine konuşarak yine birlikte aldık; ortak kararımızdır" ifadelerini kullanmıştı.
Bu sürecin sessizce devam etmesini isteyen Yalova, "İçinde olduğumuz süreci yönetirken çok kıymet verdiğimiz ailelerimizin incinmemesi birinci önceliğimiz. Sevdiğimiz insanları korumak adına, bu konunun hak ettiği medeniyet çerçevesinde sakin ve sessizce ilerlemesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz, çalışacağız. Sizlerden de konuyla ilgili hassasiyet ve anlayışınızı rica ederiz. Çok teşekkürler" şeklinde sözlerini noktalamıştı.
BEŞ DAKİKADA BİTTİ
Dava geçtiğimiz cuma günü görüldü. Duruşmaya taraflar avukatlarıyla katıldı. Hâkimin "Boşanma konusunda kararlı mısınız?" sorusu üzerine Melike İpek Yalova "Boşanma konusunda anlaştık. Anlaşmalı olarak boşanmamıza karar verilsin" dedi. Altuğ Gültan da boşanmak istediğini ifade etti. Beş dakika süren duruşma sonucu kararını açıklayan mahkeme, çiftin anlaşmalı olarak boşanmalarına hükmetti. Yalova ve Gültan'ın birbirinden herhangi bir tazminat ya da nafaka talebinde bulunmadığı öğrenildi.