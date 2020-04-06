Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı ile Yeşilçam'ın usta ismi şoke etti! Bu benzerlik görenleri şoke etti!
Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan doktoru Melike İpek Yalova oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri çekmeyi başardı. Melike İpek Yalova'nın Yeşilçam'ın usta ismiyle benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı. İşte ünlülerin birbirlerine olan benzerlikleri... 29 Nisan 1984'te İstanbul'da dünyaya gelen güzel oyuncu bir dönem bakanlık yapmış olan bir ismin kızı. Bilkent Uluslararası İlişkiler Bölümü'nün ardından Roma La Sapienza Üniversitesi'nde Uluslararası Politikalar ve Kriz Yönetimi' eğitimi alan Yalova, Muhteşem Yüzyıl dizisinde Kastilya Prensesi Isabella olarak oyunculuk yaptı. Oyunculuk kariyerine Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Müjgan karakteriyle devam eden güzel oyuncu Altuğ Gültan ile 2019'da dünyaevine girdi.
Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova ile Yeşilçam'ın usta ismi arasındaki benzerlik şoke etti. Melike İpek Yalova, Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Doktor Müjgan karakteriyle izleyicinin gönlünde taht kurmayı başardı. Melike İpek Yalova geçtiğimiz aylarda yapımcı Altuğ Gültan ile İzmir'de nikah masasına oturdu. Güzel oyuncu Melike İpek Yalova, Yeşilçam'ın usta ismine benzerliğiyle de dikkatleri üzerine çekti. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni güzeli Melike İpek Yalova'nın benzediği Yeşilçam'ın güzel ismi ve birbirine benzeyen ünlüler...