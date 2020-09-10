Haberler Galeri Magazin Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar Hanım'ı Vahide Perçin meğer kızıyla aynı dizideymiş! O da ünlü çıktı

Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar Hanım'ı Vahide Perçin meğer kızıyla aynı dizideymiş! O da ünlü çıktı

Atv ekranlarında reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova, Perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Başrollerinde Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Uğur Güneş ve Vahide Perçin'in rol aldığı dizi hem akışı hem de oyunculuğu ile en çok izlenenler arasında. Hiç kuşkusuz dizinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri Hünkar Yaman karakterine hayat veren Vahide Perçin. Tecrübeli oyuncu evin sert, dediğim dedik hanımı karakteri ile kalpleri fethetti. En çok merak edilen oyuncuların başında gelen Vahide Perçin'in kızı ile aynı dizide rol aldığını biliyor muydunuz? Vahide Perçin'in, Altan Gördüm ile olan evliliğinden olan kızı Alize Gördüm de oyuncu. İşte başta Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar'ı Vahide Perçin'in kızı olmak üzere, ünlülerin çocukları.

10.09.2020 09:33 - Son Güncelleme: 10.09.2020 09:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





