Bir Zamanlar Çukurova'nın Hakan'ının filmleri aratmayan jön olma hikayesi! İbrahim Çelikkol babasını kaybettikten sonra hayatı değişti
Bir Zamanlar Çukurova'nın Hakan'ının filmleri aratmayan jön olma hikayesi! İbrahim Çelikkol babasını kaybettikten sonra hayatı değişti meğer aslında bambaşka bir kariyer planında ilerliyormuş yakışıklı oyuncu. 14 Şubat 1982 İzmit/Kocaeli doğumlu olan İbrahim Çelikkol Bir Zamanlar Çukurova 103. bölüm ile dizinin 4. sezonuna dahil oldu. Oyunculuk bir yana ailesine olan bağlılığı, çevresine olan duyarlılığı ve yardımseverliği ile gönüllerde taht kuran başarılı oyuncu İbrahim çelikkol, bakın babasını kaybettikten sonra nasıl tanınan bir isim haline gelmiş...
09.09.2021 18:34
- Son Güncelleme: 09.09.2021 18:57
Bir Zamanlar Çukurova'nın Hakan'ının filmleri aratmayan jön olma hikayesi! İbrahim Çelikkol babasını kaybettikten sonra hayatı bambaşa bir yöne gitti.