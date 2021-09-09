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Bir Zamanlar Çukurova'nın Hakan'ının filmleri aratmayan jön olma hikayesi! İbrahim Çelikkol babasını kaybettikten sonra hayatı değişti

Bir Zamanlar Çukurova'nın Hakan'ının filmleri aratmayan jön olma hikayesi! İbrahim Çelikkol babasını kaybettikten sonra hayatı değişti meğer aslında bambaşka bir kariyer planında ilerliyormuş yakışıklı oyuncu. 14 Şubat 1982 İzmit/Kocaeli doğumlu olan İbrahim Çelikkol Bir Zamanlar Çukurova 103. bölüm ile dizinin 4. sezonuna dahil oldu. Oyunculuk bir yana ailesine olan bağlılığı, çevresine olan duyarlılığı ve yardımseverliği ile gönüllerde taht kuran başarılı oyuncu İbrahim çelikkol, bakın babasını kaybettikten sonra nasıl tanınan bir isim haline gelmiş...

09.09.2021 18:34 - Son Güncelleme: 09.09.2021 18:57
Bir Zamanlar Çukurova’nın Hakan’ının filmleri aratmayan jön olma hikayesi! İbrahim Çelikkol babasını kaybettikten sonra hayatı değişti meğer aslında...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Hakan'ının filmleri aratmayan jön olma hikayesi! İbrahim Çelikkol babasını kaybettikten sonra hayatı bambaşa bir yöne gitti.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Hakan’ının filmleri aratmayan jön olma hikayesi! İbrahim Çelikkol babasını kaybettikten sonra hayatı değişti meğer aslında...

Basketbol ile arası iyi olan oyuncu, yaklaşık 15 yıl boyunca genç milli basketbolcu olarak hayatına devam etti.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Hakan’ının filmleri aratmayan jön olma hikayesi! İbrahim Çelikkol babasını kaybettikten sonra hayatı değişti meğer aslında...

Henüz 18 yaşındayken ona basketbolu sevdiren ve her maçını sahada izleyen babasını kaybeden oyuncu, basketbolu bırakma kararı aldı.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Hakan’ının filmleri aratmayan jön olma hikayesi! İbrahim Çelikkol babasını kaybettikten sonra hayatı değişti meğer aslında...

Babasının ölümünden sonra "Her seferinde gözlerim tribünlerde onu arayacaksa, o sahaya hiç çıkmam daha iyi!" diyerek profesyonel spor hayatını noktaladı.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Hakan’ının filmleri aratmayan jön olma hikayesi! İbrahim Çelikkol babasını kaybettikten sonra hayatı değişti meğer aslında...

İstanbul'a taşınarak yeni bir hayata başlayan oyuncu, sokakta karşılaştığı bir kadının çalıştığı ajansın kartını vermesiyle modellik yapmaya başladı.

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