Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'ine bakın meğer ne kadar da güzelmiş! Selin Genç'in değişimi şaşkına çevirdi!
Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i güzelliğiyle hayran bıraktı! Meğer ne kadar güzelmiş! Selin Genç'in değişimi şaşkına çevirdi! Bir Zamanlar Çukurova, perşembe akşamlarının değişmez lider haline geldi. ATV ekranlarında her perşembe günü izleyicileriyle buluşan Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosunda Vahide Perçin, Kerem Alışık, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Uğur Güneş gibi isimleri barındırıyor ancak genç yıldızlar da dikkat çekiyor. Onlardan biri de Selin Genç oldu. Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten karakteri Selin Genç güzelliği ile adından söz ettiriyor. Dizinin sakin kızı, sosyal medyada fırtınalar estiriyor. 26 yaşındaki genç oyuncunun yıllar önceki fotoğrafları herkesi şaşırttı. Genç oyuncu yıllar içerisinde çok güzelleşmiş. İşte başta Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.
Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i olarak tanıdık Selin Genç'i... Dizinin sessiz kızı sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri. Ancak sosyal medyada bambaşka biri. Güzelliği ile herkesi büyülüyor. Yıllar öncesine ait fotoğrafları da çok konuşulacak cinsten. İşte başta Selin Genç olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri. Selin Genç, 26 Haziran 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tamamladıktan sonra Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde de oyunculuk üzerine eğitim görmüştür. Atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamakta ve Gülten karakterini canlandıran Selin Genç, 1.75 metre boyunda 54 kilo ve Yengeç burcudur.
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