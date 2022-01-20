Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç'in annesi kızının pabucunu dama attı! Diziden ayrılacağı iddia edilen Selin Genç...
Bir Zamanlar Çukurova'nın şöhret kapılarını açtığı isimlerden biri de Selin Genç. 27 yaşındaki oyuncu dizide başka sosyal medyada başka bir profili çiziyor. Diziden ayrılacağı iddia edilen Selin Genç özellikle dizinin yayınlandığı her ülkede büyük bir beğeni topladı. Selin Genç günün en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Hakkında araştırma yapanların en çok merak ettiği şey annesi oldu. Selin Genç ve annesinin fotoğrafıını görenler 'Anasına bak kızını al', 'Benzerliğin bu kadarına pes' yorumlarında bulundu. İşte başta Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel güzel Gülten'i Selin Genç olmak üzere ünlülerin anneleri.
20.01.2022 15:14
- Son Güncelleme: 20.01.2022 15:14
1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Selin Genç, eğitimini Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Genç, yayınladığı karelerle takipçilerinden yoğun ilgi görüyor.
BÖYLE 'GENÇ' ANNE Mİ OLUR
Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Selin Genç'in annesini görenler şaştı kaldı. Annesiyle yanyana fotoğraf paylaşınca takipçileri hangisi anne, hangisi kız karar bile veremedi. İşte başta Selin Genç olmak üzere ünlülerin anneleri.