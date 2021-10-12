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Haberler Magazin Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç yatak odasından paylaştı ortalık yandı kavruldu! Güzelliğiyle kendine hayran bıraktı

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç yatak odasından paylaştı ortalık yandı kavruldu! Güzelliğiyle kendine hayran bıraktı

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç yatak odasından paylaştı! Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Gülten karakteri ile büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Selin Genç, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla kendine hayran bıraktı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Genç, yatak odasında verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda Selin Genç'in doğal hali iltifat yağmuruna tutuldu. İşte cesaretini konuşturan Selin Genç'in sosyal medyayı yıkıp geçen o paylaşımı...

12.10.2021 20:29 - Son Güncelleme: 12.10.2021 21:50
Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’i Selin Genç yatak odasından paylaştı ortalık yandı kavruldu! Güzelliğiyle kendine hayran bıraktı

Ünlü oyuncu Selin Genç, atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Gülten karakteri ile adını geniş kitlelere duyurdu.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’i Selin Genç yatak odasından paylaştı ortalık yandı kavruldu! Güzelliğiyle kendine hayran bıraktı

Oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplayan Selin Genç, güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirdi.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’i Selin Genç yatak odasından paylaştı ortalık yandı kavruldu! Güzelliğiyle kendine hayran bıraktı

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla ise bir kez daha kendine hayran bıraktı. Genç, yatak odasında verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’i Selin Genç yatak odasından paylaştı ortalık yandı kavruldu! Güzelliğiyle kendine hayran bıraktı

Cesaretini konuşturarak en doğal haliyle objektif karşısına geçen oyuncunun paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’i Selin Genç yatak odasından paylaştı ortalık yandı kavruldu! Güzelliğiyle kendine hayran bıraktı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda ünlü oyuncu iltifat yağmuruna tutuldu.

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