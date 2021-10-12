Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç yatak odasından paylaştı ortalık yandı kavruldu! Güzelliğiyle kendine hayran bıraktı
Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç yatak odasından paylaştı! Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Gülten karakteri ile büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Selin Genç, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla kendine hayran bıraktı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Genç, yatak odasında verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda Selin Genç'in doğal hali iltifat yağmuruna tutuldu. İşte cesaretini konuşturan Selin Genç'in sosyal medyayı yıkıp geçen o paylaşımı...
12.10.2021 20:29
- Son Güncelleme: 12.10.2021 21:50
Ünlü oyuncu Selin Genç, atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Gülten karakteri ile adını geniş kitlelere duyurdu.
Oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplayan Selin Genç, güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirdi.