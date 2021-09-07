Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’i Selin Genç sosyal medyayı ateşe verdi! Mini elbisesi ile peş peşe paylaştı güzelliğiyle hayran bıraktı
Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç sosyal medyayı ateşe verdi! Atv'nin reytingleri alt üst eden dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Gülten karakteriyle yıldızı parlayan Selin Genç, sosyal medya hesabında yayınladığı son paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Başarılı oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de çok konuşulan Genç, siyah elbisesi ile verdiği pozlarla bir kez daha kendine hayran bıraktı. Makyajı, fit hali ve elbisesiyle takipçilerinden tam not alan oyuncu, adeta hayranlarını büyüledi. İşte Selin Genç'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
07.09.2021 23:43
- Son Güncelleme: 07.09.2021 23:43
Ünlü oyuncu Selin Genç, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Gülten karakteri ile adını geniş kitlelere duyurdu.