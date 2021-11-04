Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç siyahlar içinde paylaştı akılları baştan aldı! Hilal Altınbilek kayıtsız kalmadı
Başrollerini Hilal Altınbilek ile İbrahim Çelikkol'un üstlendiği atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Gülten karakterini canlandıran Selin Genç, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla kendine hayran bıraktı. Güzel oyuncu, dekolteli siyah elbisesi ile verdiği pozları art arda Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede gündem olan paylaşıma Genç'in rol arkadaşı Hilal Altınbilek de kayıtsız kalmadı. İşte Selin Genç'in sosyal medyayı yakıp kavurduğu o paylaşımı...
04.11.2021 18:55
- Son Güncelleme: 04.11.2021 18:55
Ünlü oyuncu Selin Genç, Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Gülten karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu. Oyunculuk performansıyla beğeni toplayan Genç, güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirdi.
Binlerce beğeni alan paylaşıma Genç'in rol arkadaşı Hilal Altınbilek de kayıtsız kalmadı. Altınbilek, paylaşımı beğen ilk beğenen isimlerden oldu.