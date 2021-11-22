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Haberler Magazin Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç bikinili pozuyla ortalığı kasıp kavurdu! Kumlara sere serpe uzandı güzelliğiyle büyüledi

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç bikinili pozuyla ortalığı kasıp kavurdu! Kumlara sere serpe uzandı güzelliğiyle büyüledi

Selin Genç bikinili pozuyla ortalığı kasıp kavurdu! Başrollerini Hilal Altınbilek ile İbrahim Çelikkol'un üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Gülten karakterini canlandıran Selin Genç, oyunculuğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettirmişti. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla bir kez daha kendine hayran bıraktı. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, yaz aylarına ait bir fotoğrafını Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı. Pembe bikinisi ile objektif karşısına geçen Genç, kumlara sere serpe uzanarak verdiği pozuyla adeta sosyal medyayı salladı. İşte güzelliğiyle büyüleyen Selin Genç'in o paylaşımı...

22.11.2021 23:14 - Son Güncelleme: 22.11.2021 23:14
Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’i Selin Genç bikinili pozuyla ortalığı kasıp kavurdu! Kumlara sere serpe uzandı güzelliğiyle büyüledi

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Gülten karakteriyle büyük beğeni toplayan Selin Genç, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’i Selin Genç bikinili pozuyla ortalığı kasıp kavurdu! Kumlara sere serpe uzandı güzelliğiyle büyüledi

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, yaz aylarına ait bir karesini Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’i Selin Genç bikinili pozuyla ortalığı kasıp kavurdu! Kumlara sere serpe uzandı güzelliğiyle büyüledi

Pembe bikinisi ile objektif karşısına geçen Genç, kumlara sere serpe uzanarak verdiği pozuyla adeta sosyal medyayı salladı.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’i Selin Genç bikinili pozuyla ortalığı kasıp kavurdu! Kumlara sere serpe uzandı güzelliğiyle büyüledi

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım kısa sürede birçok fan ve magazin sayfası tarafından yayınlandı.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’i Selin Genç bikinili pozuyla ortalığı kasıp kavurdu! Kumlara sere serpe uzandı güzelliğiyle büyüledi

Güzel oyuncunun, kumsal pozu sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

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