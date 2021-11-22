Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç bikinili pozuyla ortalığı kasıp kavurdu! Kumlara sere serpe uzandı güzelliğiyle büyüledi
Selin Genç bikinili pozuyla ortalığı kasıp kavurdu! Başrollerini Hilal Altınbilek ile İbrahim Çelikkol'un üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Gülten karakterini canlandıran Selin Genç, oyunculuğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettirmişti. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla bir kez daha kendine hayran bıraktı. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, yaz aylarına ait bir fotoğrafını Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı. Pembe bikinisi ile objektif karşısına geçen Genç, kumlara sere serpe uzanarak verdiği pozuyla adeta sosyal medyayı salladı. İşte güzelliğiyle büyüleyen Selin Genç'in o paylaşımı...
22.11.2021 23:14
- Son Güncelleme: 22.11.2021 23:14
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Gülten karakteriyle büyük beğeni toplayan Selin Genç, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu.