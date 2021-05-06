Bir Zamanlar Çukurova'nın uyanık Gaffur'u Bülent Polat'ın kızına bakın! Meğer aynı dizide rol almışlar...

İlk olarak 2018 yılında izleyici karşısına çıkan, o gün bugündür zirveden inmeyen Bir Zamanlar Çukurova ekran klasiklerinden biri haline geldi. Kadrosunda Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık, Melike İpek Yalova, Nazan Kesal gibi isimleri bulunduran Bir Zamanlar Çukurova 95. yeni bölümüyle izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin en çok sevilen isimlerinden biri Bülent Polat. Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat hem oyunculuğu hem de özel hayatı ile takdir topluyor. Bülent Polat'ın kızı Doğa sosyal medya gündeminde. Çukurova 88. bölümde babasıyla birlikte rol alan ve Balçiçek karakteri ile ekranlara çıkan Bülent Polat'ın kızı Doğa'ya bakın...

06.05.2021 09:02 - Son Güncelleme: 06.05.2021 09:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





