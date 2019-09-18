Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık'tan canlı yayında itiraf: Sinemde kapanmayan bir yaradır

"SİNEMDE KAPANMAYAN BİR YARADIR"

"Yeşilçam'ı hiç yadsımamak lazım. En büyük keşkelerim babam beni görseydi. Hiç değilse benim bir mısram onun kulağında kalsaydı, sanatsal yaptığım bir etkinlik onun aklında yer tutsaydı ve ya benim yaptığım sanat onun kalbine değseydi… Sinemde kapanmayan bir yaradır."