Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık'tan canlı yayında itiraf: Sinemde kapanmayan bir yaradır
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Fekeli karakterine hayat veren usta oyuncu Kerem Alışık, bir kanalda yayınlanan programa konuk oldu. Kerem Alışık, hakkında bilinmeyenleri canlı yayında açıkladı. Atv'nin reytingleri altüst eden dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Fekeli karakteri ile bir kez daha gönüllerde taht kurmayı başaran 56 yaşındaki oyuncu, samimi itiraflarda bulundu. Kerem Alışık'ın, "Sinemde kapanmayan bir yaradır." şeklindeki sözleri izleyiciyi duygulandırdı.
18.09.2019 14:46
- Son Güncelleme: 18.09.2019 14:46
"SİNEMDE KAPANMAYAN BİR YARADIR"
"Yeşilçam'ı hiç yadsımamak lazım. En büyük keşkelerim babam beni görseydi. Hiç değilse benim bir mısram onun kulağında kalsaydı, sanatsal yaptığım bir etkinlik onun aklında yer tutsaydı ve ya benim yaptığım sanat onun kalbine değseydi… Sinemde kapanmayan bir yaradır."
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