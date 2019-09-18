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Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık'tan canlı yayında itiraf: Sinemde kapanmayan bir yaradır

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Fekeli karakterine hayat veren usta oyuncu Kerem Alışık, bir kanalda yayınlanan programa konuk oldu. Kerem Alışık, hakkında bilinmeyenleri canlı yayında açıkladı. Atv'nin reytingleri altüst eden dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Fekeli karakteri ile bir kez daha gönüllerde taht kurmayı başaran 56 yaşındaki oyuncu, samimi itiraflarda bulundu. Kerem Alışık'ın, "Sinemde kapanmayan bir yaradır." şeklindeki sözleri izleyiciyi duygulandırdı.

18.09.2019 14:46 - Son Güncelleme: 18.09.2019 14:46
Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık'tan canlı yayında itiraf: Sinemde kapanmayan bir yaradır

Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile Atv ekranlarında fırtınalar estiren Kerem Alışık, bir programa konuk oldu. 56 yaşındaki Kerem Alışık, hakkında bilinmeyenleri canlı yayında paylaştı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli karakterine hayat veren usta sanatçı Kerem Alışık'ın açıklamaları...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık'tan canlı yayında itiraf: Sinemde kapanmayan bir yaradır

"SİNEMDE KAPANMAYAN BİR YARADIR"

"Yeşilçam'ı hiç yadsımamak lazım. En büyük keşkelerim babam beni görseydi. Hiç değilse benim bir mısram onun kulağında kalsaydı, sanatsal yaptığım bir etkinlik onun aklında yer tutsaydı ve ya benim yaptığım sanat onun kalbine değseydi… Sinemde kapanmayan bir yaradır."

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık'tan canlı yayında itiraf: Sinemde kapanmayan bir yaradır

"Annem gördü, tanık oldu, destekledi hatta bu mesleğe girmem konusunda çok itici güç oldu ama babam hiç göremedi. Değişik enteresan bir durum. Oyunculuğa geç başlamamın nedeni korkuyordum."

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık'tan canlı yayında itiraf: Sinemde kapanmayan bir yaradır

"KENDİMİ FUTBOLDA KANITLAMAYI DÜŞÜNÜYORDUM"

"Biraz da futbola olan merak, kendimi futbolda kanıtlamayı düşünüyordum. Zor bir şey öyle bir ailenin göbeğine düşmüşsün insanın hayata karşı görevi yaşamak ama sen kendini kanıtlamak ve sağlam durabilmek için iki defa yaşamak zorundasın."

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık'tan canlı yayında itiraf: Sinemde kapanmayan bir yaradır

"Ben önce kendimi 'futbolla kanıtlayayım' derdine düştüm. O yüzden oyunculuk serüveni geç başladı. Babam da bana bıraktı 'oğlum sen git oyuncu ol' deseydi bana emir gibi gelirdi giderdim ama o da öyle demedi. Tamamen kendi irademe bıraktı."

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