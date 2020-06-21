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Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık oğluyla aynı dizideymiş! O isim meğer özbeöz oğluymuş...

Kerem Alışık Atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile hayranlarını adeta mest ediyor. Kerem Alışık'ın oğlu ile aynı dizide rol aldığını biliyor muydunuz? Atv ekranlarında reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova, Perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Başrollerinde Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Uğur Güneş ve Vahide Perçin'in rol aldığı dizi hem akışı hem de oyunculuğu ile en çok izlenenler arasında. Hiç kuşkusuz dizinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri Fekeli karakterine hayat veren Kerem Alışık. 60 yaşındaki Alışık'ın, Bir Zamanlar Çukurova'da gençliğini canlandıran kişinin, öz oğlu olduğunu öğrenenler çok şaşırdı. İşte Kerem Alışık oğlu...

21.06.2020 13:37 - Son Güncelleme: 21.06.2020 13:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





