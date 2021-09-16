Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'inin sevgilisi bakın kim çıktı o bir voleybolcu! Bikinili pozuyla ortalığı sallayan Polen Emre...
Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'inin sevgilisi bakın kim çıktı o bir voleybolcu! Bikinili pozuyla 2021 yazının çok konuşulşan isimleri arasında yer alan Polen Emre Instagram paylaşımları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Diziseverleri bir kez daha ekran başına kilitlemeye hazırlanan Bir Zamanlar Çukurova'da bu hafta birbirinden heyecanlı anlar sahne oluyor. Hal böyle olunca Çukurova oyuncuları sosyal medya hesaplarında mercek altına alındı. Dizinin sevilen isimlerinden Polen Emre de sosyal medyada yakından takip edilen isimler arasında. Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da adından söz ettiren Polen Emre, geçtiğimiz Nisan ayında sevgilisi ile nişanından kareler paylaşmıştı. Adım adım evliliğe doğru giden Polen Emre'nin nişanlısını görenler şaşırdı, o isim bakın kim çıktı...
16.09.2021 18:03
- Son Güncelleme: 16.09.2021 18:10
Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'inin sevgilisi bakın kim çıktı o bir voleybolcu! Bikinili pozuyla ortalığı sallayan Polen Emre sosyal medya gündeminde.
Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Fadik karakteri ile gönüllerde taht kuran Polen Emre'nin aşk hayatı merak ediliyor.