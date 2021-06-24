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Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i muradına erdi! Bikinili pozuyla sosyal medyayı sallayan Polen'in nişanlısı bakın kim çıktı...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i muradına erdi. Bikinili pozuyla sosyal medyayı sallayan Polen nişanlandı. Atv'nin reyting rekortmeni dizileri arasında yer alan Bir Zamanlar Çukurova 102. bölümü ile sezon finaline girerken, Fadik karakterine hayat veren Polen Emre sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Yaz sezonunu açan Polen Emre'nin bikinili halini görenler tanıyamadı. Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da adından söz ettiren Polen Emre, geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile nişanından kareler paylaşmıştı. Adım adım evliliğe doğru giden Polen Emre'nin nişanlısını görenler şaşırdı. İşte voleybolcu aşkıyla evlilik arifesinde olan 30 yaşındaki Polen Emre...

24.06.2021 08:58 - Son Güncelleme: 24.06.2021 09:04
Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i muradına erdi! Bikinili pozuyla sosyal medyayı sallayan Polen'in nişanlısı bakın kim çıktı...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i muradına erdi! Bikinili pozuyla sosyal medyayı sallayan Polen Emre ve nişanlısı sosyal medya gündeminde.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i muradına erdi! Bikinili pozuyla sosyal medyayı sallayan Polen'in nişanlısı bakın kim çıktı...

Sosyal medyayı aktif kullanan Polen Emre, geçtiğimiz bölümlerde Bir Zamanlar Çukurova'da Raşit karakteri ile dünyaevine girdi.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i muradına erdi! Bikinili pozuyla sosyal medyayı sallayan Polen'in nişanlısı bakın kim çıktı...

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile nişanlanan ve mutlu gününden kareleri sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşan Polen Emre'nin nişanlısı bakın kim...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i muradına erdi! Bikinili pozuyla sosyal medyayı sallayan Polen'in nişanlısı bakın kim çıktı...

Dizideki hali ile gerçek hayattaki hali arasındaki farkla sık sık sosyal medya gündemine gelen Polen Emre'nin sevgilisi voleybolcu...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i muradına erdi! Bikinili pozuyla sosyal medyayı sallayan Polen'in nişanlısı bakın kim çıktı...

İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i Polen Emre'nin sevgilisi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin eşleri ve sevgilileri...