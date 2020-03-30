Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış 'Şükürler olsun' dedi ve paylaştı!
Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i dizinin en çok dikkat çeken karakterlerinin başında geliyor yakışıklı oyuncu Murat Ünalmış'tan bahsediyoruz. Bir zamanlar kendisi gibi oyuncu olan Birce Akalay ile evli olan Murat Ünalmış'ın özel yaşantısı dizi hayranları tarafından merak ediliyor. Ünalmış "hayatının en büyük aşkı"nı sık sık Instagram hesabından paylaşıyor. Bakın o isim kim... Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış ailesine olan bağlılığını sosyal medya hesabından sık sık dile getiriyor. Murat Ünalmış, 23 Nisan 1981 yılında Kayseri'de dünyaya geldi. Aslen baba tarafından Kayseri'lidir. Çocukluk yılları doğup büyüdüğü memleketi Kayseri'de geçmiş, ortaokul döneminde iken İstanbul'a yerleşmiştir. Lise yıllarında profesyonel olarak Fenerbahçe Spor Kulübü'nde basketbol oynamıştır.
ATV'de perşembe akşamları ekrana gelen ve milyonların severek izlediği Bir Zamanlar Çukurova, reytinglerde zirveyi kimseye bırakmıyor. Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Uğur Güneş, Vahide Perçin gibi isimlerin rol aldığı Bir Zamanlar Çukurova, İstanbul'da evlenmeye karar veren Yılmaz ile Züleyha'nın yolunun Adana'ya düşmesini ve sonrasında Yaman Ailesi ile tanışmasını işliyor. Dizinin en çok dikkat çeken karakterlerinin başında yakışıklı oyuncu Murat Ünalmış'ın hayat verdiği Demir karakteri geliyor. Bir zamanlar kendisi gibi oyuncu olan Birce Akalay ile evli olan Murat Ünalmış'ın özel yaşantısı dizi hayranları tarafından merak ediliyor. Ünalmış "hayatının en büyük aşkı"nı sık sık Instagram hesabından paylaşıyor. Bakın o isim kim...
Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış ailesine olan bağlılığını sosyal medya hesabından sık sık dile getiriyor. İşte başta Murat Ünalmış olmak üzere ünlülerin anneleri.