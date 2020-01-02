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Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış 'Şükürler olsun' dedi paylaştı! Öpücüklere boğdu

Bir Zamanlar Çukurova, perşembe akşamlarında zirveyi kimselere bırakmıyor. Başrollerinde Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Uğur Güneş, Vahide Perçin gibi isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova, İstanbul'da evlenmeye karar veren Yılmaz ile Züleyha'nın yolunun Adana'ya düşmesi ve sonrasında Yaman ailesiyle tanışmalarını anlatıyor. Dizinin en çok dikkat çeken ismi ise Züleyha'ya olan saplantılı aşkıyla hafızalarda yer edinen Demir karakterini canlandıran Murat Ünalmış. Bir dönem kendisi gibi oyuncu olan Birce Akalay'la evli olan Murat Ünalmış 'hayatının en büyük aşkı'nı sık sık Instagram hesabından paylaşıyor. Bakın o isim kim.

02.01.2020 12:02 - Son Güncelleme: 02.01.2020 12:19
Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış 'Şükürler olsun' dedi paylaştı! Öpücüklere boğdu

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış ailesine olan bağlılığını sosyal medya hesabından sık sık dile getiriyor. İşte başta Murat Ünalmış olmak üzere ünlülerin anneleri.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış 'Şükürler olsun' dedi paylaştı! Öpücüklere boğdu

Amine Gülşe

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış 'Şükürler olsun' dedi paylaştı! Öpücüklere boğdu

Amine Gülşe ile annesi

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış 'Şükürler olsun' dedi paylaştı! Öpücüklere boğdu

Almeda Abazi

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış 'Şükürler olsun' dedi paylaştı! Öpücüklere boğdu

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