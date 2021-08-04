Bir Zamanlar Çukurova’nın Demir’i Murat Ünalmış ile Kenan İmirzalıoğlu’nun o fotoğraflarını gören şaştı kaldı! Ünlü oyuncular meğer...
Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış ile Kenan İmirzalıoğlu'nun o fotoğraflarını gören şaştı kaldı! Atv'nin reytingleri alt üst eden dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Demir karakteriyle milyonların beğenisini kazanan Murat Ünalmış'ın gençlik fotoğrafları ortaya çıktı. Ünalmış ile çok benzetilen Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik ve başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun da gençlik halleri merak konusu oldu. İkilinin gençlik yıllarına ait fotoğraflarını görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Murat Ünalmış ile Kenan İmirzalıoğlu'nun gündem olan gençlik halleri...
04.08.2021 18:30
- Son Güncelleme: 04.08.2021 18:30
Ünlü oyuncu Murat Ünalmış, atv'nin reytingleri alt üst eden dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Demir karakteriyle milyonların beğenisini kazandı.
Bunun üzerine Ünalmış ile çok benzetilen Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik ve başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun da gençlik halleri merak konusu oldu.