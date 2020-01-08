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Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir beyi Murat Ünalmış hakkında şoke eden gerçek ortaya çıktı Şehit...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Demir karakterine hayat veren Murat Ünalmış oldukça fazla konuşuluyor. Bu bağlamda Murat Ünalmış son günlerin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri. Bu kadar kötü bir karakteri iyi bir şekilde yansıtan Murat Ünalmış'ın bu kadar konuşulması rastlantı değil elbette. Hal böyle olunca Murat Ünalmış'ın eşinden, yaşına, boyuna kadar her detay merak ediliyor. Murat Ünalmış, 23 Nisan 1981 yılında Kayseri'de dünyaya geldi. Aslen baba tarafından Kayseri'lidir. Çocukluk yılları doğup büyüdüğü memleketi Kayseri'de geçmiş, ortaokul döneminde iken İstanbul'a yerleşmiştir. Murat Ünalmış hakkındaki en acı gerçek ise haberimizin devamında. Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış hakkında bu gerçeğe çok şaşıracaksınız.

08.01.2020 14:02 - Son Güncelleme:
Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir beyi Murat Ünalmış hakkında şoke eden gerçek ortaya çıktı Şehit...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Demir karakterini canlandıran Murat Ünalmış her ne kadar karakteri ile Türkiye'yi kendinden nefret ettirse de, oyunculuğu ile parmak ısırtıyor. Başarlı oyuncu hakkında çok acı bir gerçek ortaya çıktı. Duyunca çok şaşıracaksınız.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir beyi Murat Ünalmış hakkında şoke eden gerçek ortaya çıktı Şehit...

Aras Bulut İynemli ve ağabeyi Orçun İynemli

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir beyi Murat Ünalmış hakkında şoke eden gerçek ortaya çıktı Şehit...

Orçun İynemli

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir beyi Murat Ünalmış hakkında şoke eden gerçek ortaya çıktı Şehit...

Orçun İynemli

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir beyi Murat Ünalmış hakkında şoke eden gerçek ortaya çıktı Şehit...

Murat Çobanoğlu - Ozan Çobanoğlu

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