Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir beyi Murat Ünalmış hakkında şoke eden gerçek ortaya çıktı Şehit...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Demir karakterine hayat veren Murat Ünalmış oldukça fazla konuşuluyor. Bu bağlamda Murat Ünalmış son günlerin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri. Bu kadar kötü bir karakteri iyi bir şekilde yansıtan Murat Ünalmış'ın bu kadar konuşulması rastlantı değil elbette. Hal böyle olunca Murat Ünalmış'ın eşinden, yaşına, boyuna kadar her detay merak ediliyor. Murat Ünalmış, 23 Nisan 1981 yılında Kayseri'de dünyaya geldi. Aslen baba tarafından Kayseri'lidir. Çocukluk yılları doğup büyüdüğü memleketi Kayseri'de geçmiş, ortaokul döneminde iken İstanbul'a yerleşmiştir. Murat Ünalmış hakkındaki en acı gerçek ise haberimizin devamında. Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış hakkında bu gerçeğe çok şaşıracaksınız.

08.01.2020 14:02 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





