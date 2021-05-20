Bir Zamanlar Çukurova'nın Betül'ü sonunda ortaya çıktı! Güzelliğiyle hayran bırakan İlayda Çevik'in bir de kız kardeşine bakın!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Betül'ü ortalığı darmaduman edecek! 3 sezondur adı her aile krizinde geçen, özellikle ilk iki sezonda Şermin ve Sabahattin'in boşanmalarında uzakta da olsa etkisi büyük olan Betül, babaevine dönüyor! Bir Zamanlar Çukurova 97. bölümle diziye giriş yapan başarılı oyuncu İlayda Çevik sosyal medya gündeminde. 26 yaşındaki İlayda Çevik, daha önce Atv erkanlarında Gel Dese Aşk isimli dizi ile fırtınalar estirmişti. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan genç oyuncu şimdiler yine Atv'nin reyting rekortmeni dizilerinden Bir Zamanlar Çukurova ile ekranlara dönüş yaptı. Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da dikkat çeken oyuncunun kız kardeşini görenler şaşırıyor. Abla-kardeşin benzerliği kısa sürede sosyal medya gündeminde yerini aldı.