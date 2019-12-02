Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'sinden güldüren paylaşım: Çünkü oyuncu olmak bunu gerektirir

Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'sinden dizi oyunculuğu hakkında esprili bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından renkli ve esprili paylaşımlara imza atan Dermancıoğlu, yaptığı son paylaşımla adeta oyunculuk dersi verdi. Televizyonda oyuncu olmanın nasıl bir şey olduğunu çektiği videoda anlatan Esra Dermancıoğlu paylaşımına, "Dizi oyuncusu olmak bunu gerektirir…Dizi oyuncusunun hızlısı, çeviği, adaletlisi ve iyi oyun paslayanı makbuldür…. Buda benim dizi oyunculuğu manifestom. Yeni başlayanlara küpe olsun" notunu düştü. Hem oyunculuğu hem de esprili kişiliği ile dikkat çeken başarı oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun kızı Refia da anne kontenjanından sosyal medya gündemine oturdu. İşte herkesin merak ettiği Esra Dermancıoğlu'nun kızı...