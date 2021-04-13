Bir Zamanlar Çukurova’da şıklık yarışı! Adanalılar göz kamaştıracak
Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da bu hafta şıklık yarışı var! Perşembe akşamları izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi, son bölümüyle tam not aldı. 92. bölüm merakla beklenirken, izleyiciyi heyecanlandıran bir detay ortaya çıktı. Dizinin yeni bölümünde ekrana gelecek olan küçük Adnan'ın doğum günü sahnesinde şıklık yarışı yaşanacak. Adnan'ın doğum günü için tüm aile ve konak çalışanlarının yanı sıra Çukurova'nın önde gelenleri bir araya gelirken; davette herkes birbirinden şık ve özenli kıyafetleri çok konuşulacak. İşte reyting rekortmeni Bir Zamanlar Çukurova'nın 92. bölümünde yaşanacak olaylar…
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'NIN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
91. bölüm öncesi izleyicisine büyük bir sürpriz yaparak Vahide Perçin'in Ataol Behramoğlu'nun şiirini seslendirdiği özel bir tanıtım yayınlayan Bir Zamanlar Çukurova, şimdi ise doğum günü sahnesinden kareler paylaştı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın 92. bölümde yayınlanacak olan doğum günü sahnesinden detaylar…