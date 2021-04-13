Bir Zamanlar Çukurova’da şıklık yarışı! Adanalılar göz kamaştıracak

Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da bu hafta şıklık yarışı var! Perşembe akşamları izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi, son bölümüyle tam not aldı. 92. bölüm merakla beklenirken, izleyiciyi heyecanlandıran bir detay ortaya çıktı. Dizinin yeni bölümünde ekrana gelecek olan küçük Adnan'ın doğum günü sahnesinde şıklık yarışı yaşanacak. Adnan'ın doğum günü için tüm aile ve konak çalışanlarının yanı sıra Çukurova'nın önde gelenleri bir araya gelirken; davette herkes birbirinden şık ve özenli kıyafetleri çok konuşulacak. İşte reyting rekortmeni Bir Zamanlar Çukurova'nın 92. bölümünde yaşanacak olaylar…

13.04.2021 13:44 - Son Güncelleme: 13.04.2021 13:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





