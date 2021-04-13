RAMAZAN İMSAKİYE
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Bir Zamanlar Çukurova’da şıklık yarışı! Adanalılar göz kamaştıracak

Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da bu hafta şıklık yarışı var! Perşembe akşamları izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi, son bölümüyle tam not aldı. 92. bölüm merakla beklenirken, izleyiciyi heyecanlandıran bir detay ortaya çıktı. Dizinin yeni bölümünde ekrana gelecek olan küçük Adnan'ın doğum günü sahnesinde şıklık yarışı yaşanacak. Adnan'ın doğum günü için tüm aile ve konak çalışanlarının yanı sıra Çukurova'nın önde gelenleri bir araya gelirken; davette herkes birbirinden şık ve özenli kıyafetleri çok konuşulacak. İşte reyting rekortmeni Bir Zamanlar Çukurova'nın 92. bölümünde yaşanacak olaylar…

13.04.2021 13:44 - Son Güncelleme: 13.04.2021 13:44
Bir Zamanlar Çukurova’da şıklık yarışı! Adanalılar göz kamaştıracak

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova yayınlandığı il günden beri ilgiyle takip ediliyor. Her bölüm heyecanı kat kat arttıran dizinin doğum günü sahnesi ise şimdiden adından söz ettirdi.

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Bir Zamanlar Çukurova’da şıklık yarışı! Adanalılar göz kamaştıracak

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'NIN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
91. bölüm öncesi izleyicisine büyük bir sürpriz yaparak Vahide Perçin'in Ataol Behramoğlu'nun şiirini seslendirdiği özel bir tanıtım yayınlayan Bir Zamanlar Çukurova, şimdi ise doğum günü sahnesinden kareler paylaştı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın 92. bölümde yayınlanacak olan doğum günü sahnesinden detaylar…

Bir Zamanlar Çukurova’da şıklık yarışı! Adanalılar göz kamaştıracak

ADANALILAR GÖZ KAMAŞTIRACAK
Adnan'ın doğum günü için tüm aile ve konak çalışanlarının yanı sıra Çukurova'nın önde gelenleri bir araya gelirken; davette herkes birbirinden şık ve özenli kıyafetleri ile arz-ı endam ettiler.

Bir Zamanlar Çukurova’da şıklık yarışı! Adanalılar göz kamaştıracak

Üç sezondur hikayesi ve kahramanları kadar, kostüm ve dekorları ile de göz kamaştıran, dönemin tüm detaylarını ekrana yansıtan 'Bir Zamanlar Çukurova', davet sahnelerindeki özeniyle yine çok konuşulacak.

Bir Zamanlar Çukurova’da şıklık yarışı! Adanalılar göz kamaştıracak

Bu sahneler için tüm karakterlere özel tasarlanmış kıyafetler hazırlanırken, takılar ve aksesuarlar için de vintage parçalar bulundu ve kullanıldı.