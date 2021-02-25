Bir Zamanlar Çukurova'da Demir Yaman ve Fekeli ablukaya alıyor başrol oyuncusu ölüyor! O ismin kızı annesiyle ikiz gibi...
Atv ekranlarında reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova, Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Başrollerinde Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık, Esra Dermancıoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizi, hem akışı hem de oyuncuları ile en çok izlenenler arasında. Hiç kuşkusuz dizinin en dikkat çeken isimlerinden biri Behice karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu. Bir Zamanlar Çukurova'da Behice karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu'nun uçurumun kenarında bulunan sahnesi diziye veda edeceği iddialarını güçlendirdi. İzleyiciler tarafından mercek altına alınan oyuncunun kızı Refia Dermancıoğlu'nu görenler ise ikizi sandı. İşte Esra Dermancıoğlu'nun gözlerden uzak büyüttüğü kızı Refia başta olmak üzere ünlü isimlerin çocukları...
Atv ekranlarında reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova, Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Başrollerinde Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık, Esra Dermancıoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizi, hem akışı hem de oyuncuları ile en çok izlenenler arasında. Hiç kuşkusuz dizinin en dikkat çeken isimlerinden biri Behice karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu. Bir Zamanlar Çukurova'da Behice karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu'nun uçurumun kenarında bulunan sahnesi diziye veda edeceği iddialarını güçlendirdi. İzleyiciler tarafından mercek altına alınan oyuncunun kızı Refia Dermancıoğlu'nu görenler ise ikizi sandı. İşte Esra Dermancıoğlu'nun gözlerden uzak büyüttüğü kızı Refia başta olmak üzere ünlü isimlerin çocukları...
25.02.2021 14:05
- Son Güncelleme: 25.02.2021 14:09
Bir Zamanlar Çukurova'da Demir Yaman ve Fekeli ablukaya alıyor başrol oyuncusu ölüyor! Bir süredir Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'ya senaryo gereği veda edeceği iddia edilen Esra Dermancıoğlu uçurum sahnesiyle dikkat çekti. Yıllarca birbirleri ile düşmanlık eden Fekeli ve Demir bir kez daha Hünkar için aynı amaca koşacaklar! İkisi de Behice'yi bulup katil olduğunu itiraf ettirmek için yola düşerken ablukaya aldıkları Behice uçurumun kenarında kendi canına mı kıyacak?