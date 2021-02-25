Bir Zamanlar Çukurova'da Demir Yaman ve Fekeli ablukaya alıyor başrol oyuncusu ölüyor! O ismin kızı annesiyle ikiz gibi...

Atv ekranlarında reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova, Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Başrollerinde Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık, Esra Dermancıoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizi, hem akışı hem de oyuncuları ile en çok izlenenler arasında. Hiç kuşkusuz dizinin en dikkat çeken isimlerinden biri Behice karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu. Bir Zamanlar Çukurova'da Behice karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu'nun uçurumun kenarında bulunan sahnesi diziye veda edeceği iddialarını güçlendirdi. İzleyiciler tarafından mercek altına alınan oyuncunun kızı Refia Dermancıoğlu'nu görenler ise ikizi sandı. İşte Esra Dermancıoğlu'nun gözlerden uzak büyüttüğü kızı Refia başta olmak üzere ünlü isimlerin çocukları...