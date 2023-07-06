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Haberler Magazin Bir Zamanlar Çukurova etkisi! Çukurova'nın Gaffur'u tası tarağı topladı gitti çiftçi oldu! Çanakkale'ye yerleşen Bülent Polat...

Bir Zamanlar Çukurova etkisi! Çukurova'nın Gaffur'u tası tarağı topladı gitti çiftçi oldu! Çanakkale'ye yerleşen Bülent Polat...

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova ekran efsaneleri arasında yerini aldı. Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı gibi isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova'da Gaffur karakterini canlandıran Bülent Polat dizinin final yapmasının ardından radikal bir karar aldı ve tası tarağı toplayıp Çanakkale'ye yerleşip, çiftçilik yapmaya başladı.

06.07.2023 09:49 - Son Güncelleme: 06.07.2023 09:49
Bir Zamanlar Çukurova etkisi! Çukurova’nın Gaffur’u tası tarağı topladı gitti çiftçi oldu! Çanakkale’ye yerleşen Bülent Polat...

Bir Zamanlar Çukurova'dan sonra bambaşka bir hayat...

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Bir Zamanlar Çukurova etkisi! Çukurova’nın Gaffur’u tası tarağı topladı gitti çiftçi oldu! Çanakkale’ye yerleşen Bülent Polat...

Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat, kendisini doğaya, toprağa verdi.

Bir Zamanlar Çukurova etkisi! Çukurova’nın Gaffur’u tası tarağı topladı gitti çiftçi oldu! Çanakkale’ye yerleşen Bülent Polat...

Dizinin çekildiği dönemde Adana'da yaşayan oyuncu Bülent Polat çiftçiliği çok sevdi.

Bir Zamanlar Çukurova etkisi! Çukurova’nın Gaffur’u tası tarağı topladı gitti çiftçi oldu! Çanakkale’ye yerleşen Bülent Polat...

Sabah'ın haberine göre; 'Bir Zamanlar Çukurova'da 'Gaffur' performansıyla adından bahsettiren oyuncu Bülent Polat, radikal bir kararla Çanakkale'ye yerleşti ve burada çiftçilik yapmaya başladı.

Bir Zamanlar Çukurova etkisi! Çukurova’nın Gaffur’u tası tarağı topladı gitti çiftçi oldu! Çanakkale’ye yerleşen Bülent Polat...

8 yaşındaki kızı Doğa, 1 yaşındaki oğlu Doğu ve eşi ile doğada olmanın keyfini yaşayan Bülent Polat, aynı zamanda Bozcaada'da restoran işletmeciliği de yapıyor.

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