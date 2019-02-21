Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha'sı Hilal Altınbilek meğer...

Bir Zamanlar Çukurova, 21 Şubat Perşembe akşamı 21. yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Milyonları ekrana kilitleyen dizi Bir Zamanlar Çukurova çok konuşulmaya devam ederken, öte yandan da dizinin yıldızları özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Son olarak dizinin başrol oyuncusu Hilal Altınbilek, hayranlarının ilgi odağı oldu. Türkiye'nin gündemindeki isimlerden olan Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek, en çok konuşulan isimler arasına girdi. Hayranlarının özel hayatını mercek altına aldığı Hilal Altınbilek'in memleketi merak konusu oldu.

21.02.2019 04:52 - Son Güncelleme: 21.02.2019 05:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





