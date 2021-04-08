Bir Zamanlar Çukurova 91. bölümde bomba sürpriz! Veda eden başrol oyuncusu geri dönüyor! 'Hayat sunulmuş bir armağandır insana'

Herkese veda ettiği o sahnenin ardından Behice ile buluştu ve iki eşini de öldürdüğünü öğrendiğini, davayı yeniden açtıracağını ve onun ömür boyu hapisten çıkamayacağını, Müjgan'ı da alıp Çukurova'yı terketmesini söyledi. Behice hiç bir şey ispatlayamayacağını söyleyerek durumu kabul etmiş oldu ama gerçeklerin ortaya çıkmasından korktu. Bu sırada çantasındaki bıçağı çıkarıp Hünkar'ı iki kez göğsünden bıçakladı.