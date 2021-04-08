Bir Zamanlar Çukurova 91. bölümde bomba sürpriz! Veda eden başrol oyuncusu geri dönüyor! 'Hayat sunulmuş bir armağandır insana'
Bir Zamanlar Çukurova 91. bölümde bomba sürpriz! Veda eden başrol oyuncusu geri dönüyor! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanında seyircileri bekleyen büyük sürpriz heyecanlandırdı. Dizide Vahide Perçin'in canlandırdığı Hünkar karakteri ortaya çıkıyor. İşte vedasıyla izleyiciyi gözyaşlarına boğan Vahide Perçin'in veda sahnesi ve yeni bölümde izleyiciye duygusal anlar yaşatacak olan geri dönüş hakkında detaylar...
Bir Zamanlar Çukurova 91. bölümde bomba sürpriz! Veda eden başrol oyuncusu geri dönüyor! Hilal Altınbilek ve Murat Ünalmış'ın başrollerini paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Perşembe akşamları ATV ekranlarında fırtınalar estiren Bir Zamanlar Çukurova dizisi, en çok izlenen yapımlardan biri ve üç sezondur televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor.
71. bölümünde Vahide Perçin diziye veda etmişti. Dizinin, 91. bölümü öncesinde izleyicilerine sürpriz bir tanıtım geldi. 71. bölümde diziden ölerek ayrılan Hünkar Yaman'ın gidişi izleyicileri derinden üzmüştü. Tam 20 bölüm sonra Vahide Perçin'in sesi yeniden dizide yankılandı. Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde Vahide Perçin, Ataol Behramoğlu'nun şiirini seslendiriyor.
Sevilen oyuncu Vahide Perçin'in son sahnelerinden birinde adeta izleyiciyi ve diziyi gülümseyerek selamladığı sahne hafızalara kazındı. Son derece şık bir kıyafetle konaktan çıkan Hünkar, Behice'yi araştırmasını istediği adamla buluştu önce. Behice'nin iki kocasının da kalp krizinden öldüğü ve ölüm raporlarını da kardeşinin imzaladığını öğrendi. Behice'nin miraslarına konmak için eşlerini öldürttüğünü anlayan Hünkar, onu bir yere buluşmaya çağırdı.
Vahide Perçin, işte bu sahne öncesinde konaktan çıkarken hem izleyiciyi hem de Bir Zamanlar Çukurova dizisine adeta küçük nüanslarla veda etti. Kapı önünde kendisini yolculayan Saniye'ye bakıp gülümsedi önce, Saniye de ona gülümsedi. Ağır çekimde gerçekleşen bu sahnede Hünkar'ın bir kez de konağa dönüp baktığı görüldü. Adeta Vahide Perçin, biraz sonraki ölüm sahnesinden önce tüm izleyenleri selamlamaktaydı.
Herkese veda ettiği o sahnenin ardından Behice ile buluştu ve iki eşini de öldürdüğünü öğrendiğini, davayı yeniden açtıracağını ve onun ömür boyu hapisten çıkamayacağını, Müjgan'ı da alıp Çukurova'yı terketmesini söyledi. Behice hiç bir şey ispatlayamayacağını söyleyerek durumu kabul etmiş oldu ama gerçeklerin ortaya çıkmasından korktu. Bu sırada çantasındaki bıçağı çıkarıp Hünkar'ı iki kez göğsünden bıçakladı.