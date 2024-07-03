Bir Şarkısın Sen'in Fındık Kurdu Berna'sına bakın! O şimdi 25 yaşında! Sibel Can ile dansı olay olmuştu son hali bomba: "Ne kadar değişmiş..."

Unutulmaz yarışma programı Bir Şarkısın Sen, çocuk yıldızlarıyla Türk televizyon tarihine damgasını vurmuştu. O yıldızlardan biri de sempatik tavırları ve enerjisiyle hafızalara kazınan "Fındık Kurdu" lakaplı Berna Karagözoğlu'ydu. Pınar Altuğ ve Erol Evgin'in takımında yer alan Berna, özellikle Sibel Can ile yaptığı Padişah düetiyle büyük beğeni toplamıştı. O zamanlar henüz 9 yaşında olan minik yıldız, enerjisi ve sahne hakimiyetiyle herkesi kendine hayran bırakmıştı.