Bir Şarkısın Sen'in Fındık Kurdu Berna'sına bakın! O şimdi 25 yaşında! Sibel Can ile dansı olay olmuştu son hali bomba: "Ne kadar değişmiş..."

Unutulmaz yarışma programı Bir Şarkısın Sen, çocuk yıldızlarıyla Türk televizyon tarihine damgasını vurmuştu. O yıldızlardan biri de sempatik tavırları ve enerjisiyle hafızalara kazınan "Fındık Kurdu" lakaplı Berna Karagözoğlu'ydu. Pınar Altuğ ve Erol Evgin'in takımında yer alan Berna, özellikle Sibel Can ile yaptığı Padişah düetiyle büyük beğeni toplamıştı. O zamanlar henüz 9 yaşında olan minik yıldız, enerjisi ve sahne hakimiyetiyle herkesi kendine hayran bırakmıştı.
Berna'nın Instagram paylaşımları, Bir Şarkısın Sen günlerini özleyen takipçilerinden büyük ilgi görüyor. Birçok kişi yorumlarıyla Berna'nın değişimi karşısında şaşkınlıklarını dile getiriyor ve başarılı bir gelecek için tebriklerini iletiyor.
Yıllar sonra Bir Şarkısın Sen'in Yılbaşı Özel programında Sibel Can ile düeti ve sahne şovuyla adından söz ettiren minik Berna kocaman oldu. O yıllara ait video kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, "Cilveye bak" yorumları da havada uçuştu.
"KOCA KIZ OLMUŞSUN"
Bir Şarkısın Sen'de Pınar Altuğ ile Erol Evgin'in 'Fındık Kurdu'ydu... O şimdi 23 yaşında görenler tanıyamıyor.