Bir Şarkısın Sen'in Fındık Kurdu artık koca kız Pınar Altuğ ve Erol Evgin'le ünlenmişti! Son halini görenler: Çiçek açmışsın
Pınar Altuğ ve Erol Evgin'in sunumuyla ekrana gelen Bir Şarkısın Sen'in çocuk oyuncuları kocaman oldu. Bir döneme damga vuran şarkı yarışması küçük çocukları ağırlamıştı. Berna Karagözoğlu'nun da yıldızı bu programda parlaştı. Karagözoğlu'ü görenler 'yok artık ' , 'Çiçek açmışsın' şeklinde yorumlarda bulunuyor. İşte Bir Şarkısın Sen'in 'Fındık Kurdu' Berna Karagözoğlu'nun son hali....
15.12.2022 22:17 - Son Güncelleme: 15.12.2022 22:17
Bir Şarkısın Sen adlı yarışma programının ilk bölümü 2009 yılıında yayınlanmaya başlanmıştı. Bir çok yetenekle çocuk hünerlerini program sayesinde tüm Türki'yeye göstermişti. Küçük yeteneklerden biri de Berna Karagözoğlu'ydu.
Fındık Kurdu lakaplı Berna Karagözoğlu, sempatik tavırlarının yanı sıra sesiyle de herkesi etkilemişti.
ATV ekranlarında yayınlanan Bir Şarkısın Sen programında, 6 ve 15 yaş arası çocuklar yarışıyordu. Programın sunuculuğu Pınar Altuğ ve Erol Evgin üstleniyordu.
Özellikle 'Kahverengi Gözlerin' şarkısıyla hafızalarda yer edinen Berna Karagözoğlu, şimdilerde 23 yaşında bir genç kız...
İşte başta Berna Karagözoğlu olmak üzere küçük ünlüler ve değişimleri...