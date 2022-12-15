Bir Şarkısın Sen’in Fındık Kurdu artık koca kız Pınar Altuğ ve Erol Evgin’le ünlenmişti! Son halini görenler: Çiçek açmışsın

Bir Şarkısın Sen adlı yarışma programının ilk bölümü 2009 yılıında yayınlanmaya başlanmıştı. Bir çok yetenekle çocuk hünerlerini program sayesinde tüm Türki'yeye göstermişti. Küçük yeteneklerden biri de Berna Karagözoğlu'ydu.