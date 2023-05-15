Vav TV İzle
Haberler Magazin Bir Küçük Gün Işığı’nın Ayten’i Yıldız Kültür bakın kaç yaşındaymış! Duyan dilini ısırdı! Usta oyuncu yaşıyla şaşırttı...

Bir Küçük Gün Işığı’nın Ayten’i Yıldız Kültür bakın kaç yaşındaymış! Duyan dilini ısırdı! Usta oyuncu yaşıyla şaşırttı...

Berk Oktay ile Seray Kaya'nın başrolünde yer aldığı Bir Küçük Gün Işığı yeni bölümle izleyici karşısına geçti. Milyonları ATV ekranına kilitleyen dizide Ayten karakterini canlandıran usta oyuncu Yıldız Kültür'ün hayatı ise merak konusu oldu. Yıllardır televizyon ekranlarında izlediğimiz oyuncunun en çok yaşı merak edildi. İnternet kullanıcıları en çok "Yıldız Kültür kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı. Bakın Yıldız Kültür kaç yaşındaymış...

takvim.com.tr
15.05.2023 23:35 - Son Güncelleme: 16.05.2023 00:53
Bir Küçük Gün Işığı’nın Ayten’i Yıldız Kültür bakın kaç yaşındaymış! Duyan dilini ısırdı! Usta oyuncu yaşıyla şaşırttı...

ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nda Ayten karakterini canlandıran Yıldız Kültür'ün hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir Küçük Gün Işığı’nın Ayten’i Yıldız Kültür bakın kaç yaşındaymış! Duyan dilini ısırdı! Usta oyuncu yaşıyla şaşırttı...

Aslen Ankaralı olan oyuncunun özellikle yaşı merak edildi. İnternet kullanıcıları en çok "Yıldız Kültür kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı.

Bir Küçük Gün Işığı’nın Ayten’i Yıldız Kültür bakın kaç yaşındaymış! Duyan dilini ısırdı! Usta oyuncu yaşıyla şaşırttı...

Yıllardır televizyon ekranlarında izlediğimiz oyuncunun yaşını duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Bir Küçük Gün Işığı’nın Ayten’i Yıldız Kültür bakın kaç yaşındaymış! Duyan dilini ısırdı! Usta oyuncu yaşıyla şaşırttı...

İşte Yıldız Kültür başta olmak üzere ünlü oyuncuların yaşları...

Bir Küçük Gün Işığı’nın Ayten’i Yıldız Kültür bakın kaç yaşındaymış! Duyan dilini ısırdı! Usta oyuncu yaşıyla şaşırttı...

İLKER İNANOĞLU

20 Ağustos 1965

SON DAKİKA