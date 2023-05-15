Bir Küçük Gün Işığı’nın Ayten’i Yıldız Kültür bakın kaç yaşındaymış! Duyan dilini ısırdı! Usta oyuncu yaşıyla şaşırttı...
Berk Oktay ile Seray Kaya'nın başrolünde yer aldığı Bir Küçük Gün Işığı yeni bölümle izleyici karşısına geçti. Milyonları ATV ekranına kilitleyen dizide Ayten karakterini canlandıran usta oyuncu Yıldız Kültür'ün hayatı ise merak konusu oldu. Yıllardır televizyon ekranlarında izlediğimiz oyuncunun en çok yaşı merak edildi. İnternet kullanıcıları en çok "Yıldız Kültür kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı. Bakın Yıldız Kültür kaç yaşındaymış...
15.05.2023 23:35 - Son Güncelleme: 16.05.2023 00:53
ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nda Ayten karakterini canlandıran Yıldız Kültür'ün hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Aslen Ankaralı olan oyuncunun özellikle yaşı merak edildi. İnternet kullanıcıları en çok "Yıldız Kültür kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı.