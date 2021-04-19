Bir kere canım kocacım deseydin dünyaları verirdim! Esra Erol'da akıllara zarar olay: Önce estetik yaptırdı sonra...
ATV'de izleyicisi ile buluşan Esra Erol'da programı yine çok konuşulacak bir olaya sahne oldu... 39 yaşında 3 çocuk babası Yalçın Okur, bütün hayvalarını yarı fiyatına satıp eşine estetik yaptırdı. 'Baştan yaptım' diyen acılı eş, "Madem terk edecektin estetik yaptırmadan gitseydin. Bir kere 'canım kocacım' deseydin dünyaları verirdim" diyerek gözyaşlarını hakim olamadı. Evden kaçan Meral Okur'un kuzeni Esra Erol'da programının canlı yayınına katılarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Esra Erol'un başarılı sunumuyla atv'de yayınlanan Esra Erol'da programında yaşananlar...
19.04.2021 21:54
- Son Güncelleme: 19.04.2021 22:08